https://ria.ru/20220405/dalnoboyschiki-1781906758.html

Москалькова рассказала о работе над возвращением дальнобойщиков с Украины

Москалькова рассказала о работе над возвращением дальнобойщиков с Украины - РИА Новости, 05.04.2022

Москалькова рассказала о работе над возвращением дальнобойщиков с Украины

Ведётся работа по возвращению 90 российских дальнобойщиков из Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:24

2022-04-05T15:24

2022-04-05T15:24

обострение ситуации в днр и лнр

татьяна москалькова

россия

украина

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ВЛАДИМИР, 5 апр - РИА Новости. Ведётся работа по возвращению 90 российских дальнобойщиков из Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."С 24 февраля прошло несколько обменов, в том числе из числа тех людей, кто непосредственно обращались в мой адрес. Освобождено 6 дальнобойщиков, по 90 дальнобойщикам ведётся работа", - сообщила Москалькова, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20220404/voennoplennye-1781770828.html

россия

украина

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Влада Копылова

татьяна москалькова, россия, украина