https://ria.ru/20220405/dalnoboyschiki-1781906758.html
Москалькова рассказала о работе над возвращением дальнобойщиков с Украины
Москалькова рассказала о работе над возвращением дальнобойщиков с Украины - РИА Новости, 05.04.2022
Москалькова рассказала о работе над возвращением дальнобойщиков с Украины
Ведётся работа по возвращению 90 российских дальнобойщиков из Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:24
2022-04-05T15:24
2022-04-05T15:24
обострение ситуации в днр и лнр
татьяна москалькова
россия
украина
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ВЛАДИМИР, 5 апр - РИА Новости. Ведётся работа по возвращению 90 российских дальнобойщиков из Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."С 24 февраля прошло несколько обменов, в том числе из числа тех людей, кто непосредственно обращались в мой адрес. Освобождено 6 дальнобойщиков, по 90 дальнобойщикам ведётся работа", - сообщила Москалькова, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20220404/voennoplennye-1781770828.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, россия, украина
Москалькова рассказала о работе над возвращением дальнобойщиков с Украины
Омбудсмен Москалькова: идет работа над возвращением 90 российских дальнобойщиков с Украины