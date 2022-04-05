Польша готова помочь Украине в расследовании по Буче
Польша готова помочь в расследовании ситуации в Буче, которую в России назвали провокацией
Военнослужащий Украины в Буче
ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава готова помочь Украине расследовать ситуацию в Буче, которую РФ назвала провокацией и инсценировкой.
В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче, в том числе видео с мэром города, где тот ни слова не говорит о якобы "убитых".
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил создать международную комиссию по расследованию.
"Мы имеем дело с действиями очень большого объема. В связи с этим помощь необходима. Мы готовы. Мы вчера говорили с украинской стороной, а также с другими странами, которые могут включиться в работу по сбору доказательств, сбору документации", - сказал Яблоньский в эфире Польского радио.
Он заявил, что уже сейчас "есть много инициатив", в рамках которых ведется сбор данных от жителей Украины, которые в статусе беженцев попали в Польшу и другие страны. "В то же время, ключевым моментом является то, чтобы было физическое присутствие на месте международных групп прокуроров, следователей, медиков, техников-криминалистов", – заявил замминистра.
"Мы готовы к тому, чтобы уже на этой неделе такие люди туда поехали", - добавил он.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России, срежессированная постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены.