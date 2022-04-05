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В Польшу прибыли около 2,5 миллиона беженцев с Украины с 24 февраля - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/bezhentsy-1781827815.html
В Польшу прибыли около 2,5 миллиона беженцев с Украины с 24 февраля
В Польшу прибыли около 2,5 миллиона беженцев с Украины с 24 февраля - РИА Новости, 05.04.2022
В Польшу прибыли около 2,5 миллиона беженцев с Украины с 24 февраля
Около 2,5 миллиона беженцев с Украины прибыли в Польшу с 24 февраля, сообщает Пограничная стража Польши. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:01
2022-04-05T10:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
польша
украина
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ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. Около 2,5 миллиона беженцев с Украины прибыли в Польшу с 24 февраля, сообщает Пограничная стража Польши."С 24 февраля в Польшу с Украины въехали 2,5 миллиона человек", - говорится в сообщении.По данным пограничников, за минувшие сутки на въезд в Польшу с Украины было оформлено 18,5 тысячи человек, что на 17% меньше, чем за предыдущий день.При этом с полуночи вторника до 7.00 в Польшу с Украины прибыли 3,8 тысячи беженцев, что на 11% больше, чем в понедельник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, польша, украина
10:01 05.04.2022
 
В Польшу прибыли около 2,5 миллиона беженцев с Украины с 24 февраля

В Польшу прибыли около 2,5 миллиона украинских беженцев с 24 февраля

© REUTERS / Fabrizio BenschБеженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Кросценко-Смильница
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Кросценко-Смильница - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Кросценко-Смильница
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. Около 2,5 миллиона беженцев с Украины прибыли в Польшу с 24 февраля, сообщает Пограничная стража Польши.
"С 24 февраля в Польшу с Украины въехали 2,5 миллиона человек", - говорится в сообщении.
По данным пограничников, за минувшие сутки на въезд в Польшу с Украины было оформлено 18,5 тысячи человек, что на 17% меньше, чем за предыдущий день.
При этом с полуночи вторника до 7.00 в Польшу с Украины прибыли 3,8 тысячи беженцев, что на 11% больше, чем в понедельник.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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