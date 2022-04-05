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В Россию прибыли более 600 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины

В Россию прибыли более 600 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 05.04.2022

В Россию прибыли более 600 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины

Порядка 17,7 тысячи беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию за минувшие сутки, всего с момента эскалации госграницу пересекли почти 616 тысяч человек, РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T09:41

2022-04-05T09:41

2022-04-05T09:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

ростовская область

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Порядка 17,7 тысячи беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию за минувшие сутки, всего с момента эскалации госграницу пересекли почти 616 тысяч человек, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб."В течение суток на территорию России прибыли 17,78 тысячи беженцев, всего с начала эскалации военного конфликта - 615,59 тысячи человек, в том числе 121,36 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что во вторник планируется доставка в Ростовскую область и Крым груза гуманитарной помощи объемом около 40 тонн из двух регионов России.

россия

ростовская область

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, ростовская область, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика