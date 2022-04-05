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В Россию прибыли более 600 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/bezhentsy-1781823805.html
В Россию прибыли более 600 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины
В Россию прибыли более 600 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 05.04.2022
В Россию прибыли более 600 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины
Порядка 17,7 тысячи беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию за минувшие сутки, всего с момента эскалации госграницу пересекли почти 616 тысяч человек, РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:41
2022-04-05T09:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
ростовская область
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Порядка 17,7 тысячи беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию за минувшие сутки, всего с момента эскалации госграницу пересекли почти 616 тысяч человек, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб."В течение суток на территорию России прибыли 17,78 тысячи беженцев, всего с начала эскалации военного конфликта - 615,59 тысячи человек, в том числе 121,36 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что во вторник планируется доставка в Ростовскую область и Крым груза гуманитарной помощи объемом около 40 тонн из двух регионов России.
россия
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украина
донецкая народная республика
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в мире, россия, ростовская область, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
09:41 05.04.2022
 
В Россию прибыли более 600 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины

Число беженцев из Донбасса и с Украины, прибывших в Россию, превысило 600 тысяч

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители ДНР
Жители ДНР - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители ДНР
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Порядка 17,7 тысячи беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию за минувшие сутки, всего с момента эскалации госграницу пересекли почти 616 тысяч человек, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
"В течение суток на территорию России прибыли 17,78 тысячи беженцев, всего с начала эскалации военного конфликта - 615,59 тысячи человек, в том числе 121,36 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что во вторник планируется доставка в Ростовскую область и Крым груза гуманитарной помощи объемом около 40 тонн из двух регионов России.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияРостовская областьУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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