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Автолюбителям рассказали, когда подешевеют машины - РИА Новости, 05.04.2022
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Автолюбителям рассказали, когда подешевеют машины
Автолюбителям рассказали, когда подешевеют машины - РИА Новости, 05.04.2022
Автолюбителям рассказали, когда подешевеют машины
Начавшееся в марте резкое удорожание автомобилей сменилось некоторым снижением цен. Это связано с укреплением курса рубля и сокращением потребительского спроса... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T01:16
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авто
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Начавшееся в марте резкое удорожание автомобилей сменилось некоторым снижением цен. Это связано с укреплением курса рубля и сокращением потребительского спроса на фоне подорожания, рассказал агентству “Прайм” генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.Он напомнил, что новые отечественные модели с начала года подорожали на 20,7%, иномарки - на 23,7%, по ряду моделей премиум-класса рост цен составил 50% и выше.По его мнению, стоит ожидать дальнейшего удешевления (на 10%) автомобилей на вторичном рынке, поскольку иначе спрос продолжит падать. Однако в случае отказа западных концернов от поставок цены могут вновь подскочить.
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авто
01:16 05.04.2022 (обновлено: 09:47 05.04.2022)
 
Автолюбителям рассказали, когда подешевеют машины

Эксперт Мигаль спрогнозировал снижение цен на подержанные автомобили на 10 процентов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетитель в автосалоне
Посетитель в автосалоне - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Начавшееся в марте резкое удорожание автомобилей сменилось некоторым снижением цен. Это связано с укреплением курса рубля и сокращением потребительского спроса на фоне подорожания, рассказал агентству “Прайм” генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.
Он напомнил, что новые отечественные модели с начала года подорожали на 20,7%, иномарки - на 23,7%, по ряду моделей премиум-класса рост цен составил 50% и выше.
“Вслед за новыми подорожали и автомобили с пробегом, так как на ассортимент вторичного рынка обратили внимания автомобилисты, которые нуждались в автомобиле, но не имели финансовой возможности приобрести его у дилеров. Особенно, после роста тарифных банковских ставок для оформления автокредита до 20%”, - объясняет специалист.
По его мнению, стоит ожидать дальнейшего удешевления (на 10%) автомобилей на вторичном рынке, поскольку иначе спрос продолжит падать. Однако в случае отказа западных концернов от поставок цены могут вновь подскочить.
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 11:25
"Ъ" сообщил о подорожании новых автомобилей в России на 40 процентов
 
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