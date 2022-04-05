https://ria.ru/20220405/avtomobili-1781800759.html

Автолюбителям рассказали, когда подешевеют машины

Автолюбителям рассказали, когда подешевеют машины - РИА Новости, 05.04.2022

Автолюбителям рассказали, когда подешевеют машины

Начавшееся в марте резкое удорожание автомобилей сменилось некоторым снижением цен. Это связано с укреплением курса рубля и сокращением потребительского спроса... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T01:16

2022-04-05T01:16

2022-04-05T09:47

авто

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Начавшееся в марте резкое удорожание автомобилей сменилось некоторым снижением цен. Это связано с укреплением курса рубля и сокращением потребительского спроса на фоне подорожания, рассказал агентству “Прайм” генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.Он напомнил, что новые отечественные модели с начала года подорожали на 20,7%, иномарки - на 23,7%, по ряду моделей премиум-класса рост цен составил 50% и выше.По его мнению, стоит ожидать дальнейшего удешевления (на 10%) автомобилей на вторичном рынке, поскольку иначе спрос продолжит падать. Однако в случае отказа западных концернов от поставок цены могут вновь подскочить.

https://ria.ru/20220404/avto-1781638178.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто