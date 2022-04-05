https://ria.ru/20220405/avtomobili-1781800759.html
Автолюбителям рассказали, когда подешевеют машины
Автолюбителям рассказали, когда подешевеют машины - РИА Новости, 05.04.2022
Автолюбителям рассказали, когда подешевеют машины
Начавшееся в марте резкое удорожание автомобилей сменилось некоторым снижением цен. Это связано с укреплением курса рубля и сокращением потребительского спроса... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T01:16
2022-04-05T01:16
2022-04-05T09:47
авто
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Начавшееся в марте резкое удорожание автомобилей сменилось некоторым снижением цен. Это связано с укреплением курса рубля и сокращением потребительского спроса на фоне подорожания, рассказал агентству “Прайм” генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.Он напомнил, что новые отечественные модели с начала года подорожали на 20,7%, иномарки - на 23,7%, по ряду моделей премиум-класса рост цен составил 50% и выше.По его мнению, стоит ожидать дальнейшего удешевления (на 10%) автомобилей на вторичном рынке, поскольку иначе спрос продолжит падать. Однако в случае отказа западных концернов от поставок цены могут вновь подскочить.
https://ria.ru/20220404/avto-1781638178.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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авто
01:16 05.04.2022 (обновлено: 09:47 05.04.2022)
Автолюбителям рассказали, когда подешевеют машины
Эксперт Мигаль спрогнозировал снижение цен на подержанные автомобили на 10 процентов
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Начавшееся в марте резкое удорожание автомобилей сменилось некоторым снижением цен. Это связано с укреплением курса рубля и сокращением потребительского спроса на фоне подорожания, рассказал
агентству “Прайм” генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.
Он напомнил, что новые отечественные модели с начала года подорожали на 20,7%, иномарки - на 23,7%, по ряду моделей премиум-класса рост цен составил 50% и выше.
“Вслед за новыми подорожали и автомобили с пробегом, так как на ассортимент вторичного рынка обратили внимания автомобилисты, которые нуждались в автомобиле, но не имели финансовой возможности приобрести его у дилеров. Особенно, после роста тарифных банковских ставок для оформления автокредита до 20%”, - объясняет специалист.
По его мнению, стоит ожидать дальнейшего удешевления (на 10%) автомобилей на вторичном рынке, поскольку иначе спрос продолжит падать. Однако в случае отказа западных концернов от поставок цены могут вновь подскочить.