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"Авито" запустило федеральную рекламную кампанию - РИА Новости, 05.04.2022
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"Авито" запустило федеральную рекламную кампанию
"Авито" запустило федеральную рекламную кампанию - РИА Новости, 05.04.2022
"Авито" запустило федеральную рекламную кампанию
Платформа для коммерции "Авито" запустила масштабную рекламную кампанию на территории всей России, сообщила компания. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:30
2022-04-05T17:09
авито
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Платформа для коммерции "Авито" запустила масштабную рекламную кампанию на территории всей России, сообщила компания."Новая масштабная рекламная кампания "Авито" охватывает всю Россию – от Калининграда до Владивостока и задействует различные медиа-каналы: ТВ и наружная реклама, диджитал размещения на ключевых OLV и дисплейных форматах с фокусом на имиджевые креативы", - говорится в пресс-релизе.В рамках кампании "Авито" создало видеоролик с рассказом про основные возможности платформы. "С его помощью компания напоминает свои пользователям – как представителям бизнеса, так и тем, кто размещает частные объявления, - что несмотря на меняющийся контекст и экономику, "Авито" здесь и ждет всех, кому может быть полезен", - сказано в релизе.C помощью мини-зарисовок из жизни героев ролика "Авито" напоминает пользователям, что платформа позволяет решать повседневные задачи и закрывать важные вопросы в любые времена: вне зависимости от внешних факторов здесь можно продавать и покупать товары, машины, квартиры, заказывать услуги, сдавать и снимать жилье, находить работу и сотрудников.В марте 2022 года "Авито" стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping. Количество активных объявлений сегодня на "Авито" – более 94 миллионов, а ежедневная аудитория платформы составляет 22 миллиона человек, что почти на 30% больше, чем в прошлом году.
https://ria.ru/20220331/dostavka-1781145116.html
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авито, новости компаний - экономика, технологии, россия, калининград, владивосток, бизнес, реклама
14:30 05.04.2022 (обновлено: 17:09 05.04.2022)
 
"Авито" запустило федеральную рекламную кампанию

Платформа для коммерции "Авито" запустила масштабную рекламную кампанию в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип в офисе компании Avito в Москве
Логотип в офисе компании Avito в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Платформа для коммерции "Авито" запустила масштабную рекламную кампанию на территории всей России, сообщила компания.
"Новая масштабная рекламная кампания "Авито" охватывает всю Россию – от Калининграда до Владивостока и задействует различные медиа-каналы: ТВ и наружная реклама, диджитал размещения на ключевых OLV и дисплейных форматах с фокусом на имиджевые креативы", - говорится в пресс-релизе.
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В рамках кампании "Авито" создало видеоролик с рассказом про основные возможности платформы. "С его помощью компания напоминает свои пользователям – как представителям бизнеса, так и тем, кто размещает частные объявления, - что несмотря на меняющийся контекст и экономику, "Авито" здесь и ждет всех, кому может быть полезен", - сказано в релизе.
C помощью мини-зарисовок из жизни героев ролика "Авито" напоминает пользователям, что платформа позволяет решать повседневные задачи и закрывать важные вопросы в любые времена: вне зависимости от внешних факторов здесь можно продавать и покупать товары, машины, квартиры, заказывать услуги, сдавать и снимать жилье, находить работу и сотрудников.
В марте 2022 года "Авито" стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping. Количество активных объявлений сегодня на "Авито" – более 94 миллионов, а ежедневная аудитория платформы составляет 22 миллиона человек, что почти на 30% больше, чем в прошлом году.
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