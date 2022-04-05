https://ria.ru/20220405/avito-1781894312.html

"Авито" запустило федеральную рекламную кампанию

"Авито" запустило федеральную рекламную кампанию - РИА Новости, 05.04.2022

"Авито" запустило федеральную рекламную кампанию

Платформа для коммерции "Авито" запустила масштабную рекламную кампанию на территории всей России, сообщила компания. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:30

2022-04-05T14:30

2022-04-05T17:09

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Платформа для коммерции "Авито" запустила масштабную рекламную кампанию на территории всей России, сообщила компания."Новая масштабная рекламная кампания "Авито" охватывает всю Россию – от Калининграда до Владивостока и задействует различные медиа-каналы: ТВ и наружная реклама, диджитал размещения на ключевых OLV и дисплейных форматах с фокусом на имиджевые креативы", - говорится в пресс-релизе.В рамках кампании "Авито" создало видеоролик с рассказом про основные возможности платформы. "С его помощью компания напоминает свои пользователям – как представителям бизнеса, так и тем, кто размещает частные объявления, - что несмотря на меняющийся контекст и экономику, "Авито" здесь и ждет всех, кому может быть полезен", - сказано в релизе.C помощью мини-зарисовок из жизни героев ролика "Авито" напоминает пользователям, что платформа позволяет решать повседневные задачи и закрывать важные вопросы в любые времена: вне зависимости от внешних факторов здесь можно продавать и покупать товары, машины, квартиры, заказывать услуги, сдавать и снимать жилье, находить работу и сотрудников.В марте 2022 года "Авито" стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping. Количество активных объявлений сегодня на "Авито" – более 94 миллионов, а ежедневная аудитория платформы составляет 22 миллиона человек, что почти на 30% больше, чем в прошлом году.

https://ria.ru/20220331/dostavka-1781145116.html

https://ria.ru/20220331/proekt-1781115760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

авито, новости компаний - экономика, технологии, россия, калининград, владивосток, бизнес, реклама