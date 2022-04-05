14:30 05.04.2022 (обновлено: 17:09 05.04.2022)
"Авито" запустило федеральную рекламную кампанию
Платформа для коммерции "Авито" запустила масштабную рекламную кампанию в России
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Платформа для коммерции "Авито" запустила масштабную рекламную кампанию на территории всей России, сообщила компания.
"Новая масштабная рекламная кампания "Авито" охватывает всю Россию – от Калининграда до Владивостока и задействует различные медиа-каналы: ТВ и наружная реклама, диджитал размещения на ключевых OLV и дисплейных форматах с фокусом на имиджевые креативы", - говорится в пресс-релизе.
В рамках кампании "Авито" создало видеоролик с рассказом про основные возможности платформы. "С его помощью компания напоминает свои пользователям – как представителям бизнеса, так и тем, кто размещает частные объявления, - что несмотря на меняющийся контекст и экономику, "Авито" здесь и ждет всех, кому может быть полезен", - сказано в релизе.
C помощью мини-зарисовок из жизни героев ролика "Авито" напоминает пользователям, что платформа позволяет решать повседневные задачи и закрывать важные вопросы в любые времена: вне зависимости от внешних факторов здесь можно продавать и покупать товары, машины, квартиры, заказывать услуги, сдавать и снимать жилье, находить работу и сотрудников.
В марте 2022 года "Авито" стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping. Количество активных объявлений сегодня на "Авито" – более 94 миллионов, а ежедневная аудитория платформы составляет 22 миллиона человек, что почти на 30% больше, чем в прошлом году.