https://ria.ru/20220405/arenda-1781875329.html

Аренда участков за рубль позволит привлечь инвестиции, заявил Любимов

Аренда участков за рубль позволит привлечь инвестиции, заявил Любимов - РИА Новости, 05.04.2022

Аренда участков за рубль позволит привлечь инвестиции, заявил Любимов

Власти Рязанской области установят для юридических лиц, реализующих масштабные инвестиционные проекты, аренду за землю в размере 1 рубля сроком на год,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:13

2022-04-05T13:13

2022-04-05T13:13

рязанская область

николай любимов

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рязанская область

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инвестиции

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РЯЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Власти Рязанской области установят для юридических лиц, реализующих масштабные инвестиционные проекты, аренду за землю в размере 1 рубля сроком на год, губернатор Николай Любимов назвал эту инициативу важной дополнительной поддержкой бизнеса, которая простимулирует дальнейшее привлечение инвестиций."Наш президент Владимир Владимирович Путин подписал федеральный закон, который предоставляет регионам право определять случаи установления в текущем году льготной арендной платы за земельные участки. В частности, закон позволяет на год устанавливать арендную плату в размере одного рубля за участок. Эта инициатива – важная дополнительная поддержка бизнеса, которая позволит простимулировать дальнейшее привлечение инвестиций в проекты на территории нашего региона в промышленности и сельском хозяйстве. Мы намерены идти именно этим путём", - сказал Любимов на заседании регионального правительства.Он пояснил, что по итогам заседания Инвестиционного комитета подготовлены два документа, чтобы обеспечить оперативную реализацию федерального закона и предусмотренной меры поддержки. Первый законопроект – об установлении для юридических лиц, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты, арендной платы за земельные участки в размере одного рубля за каждый и сроком на один год. Второй – это предложение о внесении изменений в закон Рязанской области о господдержке инвестиционной деятельности."Предлагаемые корректировки также позволят за один рубль арендной платы за земельный участок предоставлять его юридическому лицу без торгов для реализации масштабного инвестпроекта. Объем инвестиций такого проекта должен быть в форме капитальных вложений не менее 100 миллионов рублей", – добавил губернатор.Он поручил оперативно направить документы на дальнейшее утверждение в Рязанскую областную думу.

https://ria.ru/20220324/importozameschenie-1779926476.html

https://ria.ru/20220322/ryazan-1779452537.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

николай любимов, экономика, рязанская область, рязанская областная дума, россия, аренда, инвестиции, жилье