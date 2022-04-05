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Путин призвал вывести АПК на темпы роста выше трех процентов в год
Путин призвал вывести АПК на темпы роста выше трех процентов в год - РИА Новости, 05.04.2022
Путин призвал вывести АПК на темпы роста выше трех процентов в год
Российский агропромышленный комплекс и производство продуктов питания должны выйти на темпы роста выше 3% в год, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:12
2022-04-05T16:12
2022-04-05T16:27
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российский агропромышленный комплекс и производство продуктов питания должны выйти на темпы роста выше 3% в год, заявил президент России Владимир Путин.Ключевая задача для правительства, губернаторов и предприятий - сохранить и поддержать деловую активность, чтобы российские аграрии, представители рыболовных хозяйств и производители открывали новые предприятия, создавая новые рабочие места. Это, по словам Путина, позволит увеличить выпуск в России товаров, которые пока закупаются заграницей."Бананы мы не производим. Это отдельные статьи нашего импорта", - улыбнувшись заметил Путин, но добавил, что нужно поставить реальные и обоснованные ориентиры."Именно в ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли промышленности должны выйти на опережающие темпы роста... выше 3% в год. Для этого потребуется кратно увеличить объем мелиорации, вовлечь в оборот новые сельхозземли и нарастить интенсивность их использования", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
16:12 05.04.2022 (обновлено: 16:27 05.04.2022)
Путин призвал вывести АПК на темпы роста выше трех процентов в год
Президент Путин призвал вывести АПК на темпы роста выше трех процентов в год
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российский агропромышленный комплекс и производство продуктов питания должны выйти на темпы роста выше 3% в год, заявил президент России Владимир Путин.
Ключевая задача для правительства, губернаторов и предприятий - сохранить и поддержать деловую активность, чтобы российские аграрии, представители рыболовных хозяйств и производители открывали новые предприятия, создавая новые рабочие места. Это, по словам Путина
, позволит увеличить выпуск в России
товаров, которые пока закупаются заграницей.
"Бананы мы не производим. Это отдельные статьи нашего импорта", - улыбнувшись заметил Путин, но добавил, что нужно поставить реальные и обоснованные ориентиры.
"Именно в ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли промышленности должны выйти на опережающие темпы роста... выше 3% в год. Для этого потребуется кратно увеличить объем мелиорации, вовлечь в оборот новые сельхозземли и нарастить интенсивность их использования", - сказал Путин.