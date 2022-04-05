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Путин призвал вывести АПК на темпы роста выше трех процентов в год

Путин призвал вывести АПК на темпы роста выше трех процентов в год - РИА Новости, 05.04.2022

Путин призвал вывести АПК на темпы роста выше трех процентов в год

Российский агропромышленный комплекс и производство продуктов питания должны выйти на темпы роста выше 3% в год, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:12

2022-04-05T16:12

2022-04-05T16:27

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российский агропромышленный комплекс и производство продуктов питания должны выйти на темпы роста выше 3% в год, заявил президент России Владимир Путин.Ключевая задача для правительства, губернаторов и предприятий - сохранить и поддержать деловую активность, чтобы российские аграрии, представители рыболовных хозяйств и производители открывали новые предприятия, создавая новые рабочие места. Это, по словам Путина, позволит увеличить выпуск в России товаров, которые пока закупаются заграницей."Бананы мы не производим. Это отдельные статьи нашего импорта", - улыбнувшись заметил Путин, но добавил, что нужно поставить реальные и обоснованные ориентиры."Именно в ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли промышленности должны выйти на опережающие темпы роста... выше 3% в год. Для этого потребуется кратно увеличить объем мелиорации, вовлечь в оборот новые сельхозземли и нарастить интенсивность их использования", - сказал Путин.

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин