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ФСИН попросила заменить участнице Pussy Riot ограничение свободы на колонию - РИА Новости, 05.04.2022
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ФСИН попросила заменить участнице Pussy Riot ограничение свободы на колонию
ФСИН попросила заменить участнице Pussy Riot ограничение свободы на колонию - РИА Новости, 05.04.2022
ФСИН попросила заменить участнице Pussy Riot ограничение свободы на колонию
ФСИН России требует заменить участнице группы Pussy Riot ограничение свободы на лишение свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T18:25
2022-04-05T18:25
происшествия
мария алехина
москва
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. ФСИН России требует заменить участнице группы Pussy Riot ограничение свободы на лишение свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Преображенский суд Москвы в сентябре 2021 года приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу подстрекательстве к участию в несанкционированных акциях. Ей запретили выходить из дома с 22.00 до 6.00, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции. Позднее Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения."В суд поступил материал о замене ограничения свободы реальным сроком в отношении Алехиной М.", - сказала собеседница агентства.Дата заседания пока не назначена, добавили в суде. Комментариями ФСИН агентство на данный момент не располагает.По приговору, из-за призывов Марии Алехиной и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".В конце февраля Люблинский суд принял решение об изменении условного наказания на реальное в отношении брата Алексея Навального Олега, осуждённого по аналогичному делу. В его случае, согласно материалам, причиной ужесточения наказания стало уклонение от исполнения обязанностей, наложенных судом, в том числе неявка в уголовно-исполнительную инспекцию.
https://ria.ru/20220405/morgenshtern-1781883200.html
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происшествия, мария алехина, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
18:25 05.04.2022
 
ФСИН попросила заменить участнице Pussy Riot ограничение свободы на колонию

ФСИН потребовала заменить участнице Pussy Riot Алехиной ограничение свободы на колонию

© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкУчастница группы Pussy Riot Мария Алехина освобождена из колонии
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина освобождена из колонии - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в фотобанк
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина освобождена из колонии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. ФСИН России требует заменить участнице группы Pussy Riot ограничение свободы на лишение свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Преображенский суд Москвы в сентябре 2021 года приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу подстрекательстве к участию в несанкционированных акциях. Ей запретили выходить из дома с 22.00 до 6.00, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции. Позднее Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения.
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"В суд поступил материал о замене ограничения свободы реальным сроком в отношении Алехиной М.", - сказала собеседница агентства.
Дата заседания пока не назначена, добавили в суде. Комментариями ФСИН агентство на данный момент не располагает.
По приговору, из-за призывов Марии Алехиной и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".
В конце февраля Люблинский суд принял решение об изменении условного наказания на реальное в отношении брата Алексея Навального Олега, осуждённого по аналогичному делу. В его случае, согласно материалам, причиной ужесточения наказания стало уклонение от исполнения обязанностей, наложенных судом, в том числе неявка в уголовно-исполнительную инспекцию.
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