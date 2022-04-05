https://ria.ru/20220405/alekhina-1781957165.html

ФСИН попросила заменить участнице Pussy Riot ограничение свободы на колонию

ФСИН попросила заменить участнице Pussy Riot ограничение свободы на колонию - РИА Новости, 05.04.2022

ФСИН попросила заменить участнице Pussy Riot ограничение свободы на колонию

ФСИН России требует заменить участнице группы Pussy Riot ограничение свободы на лишение свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T18:25

2022-04-05T18:25

2022-04-05T18:25

происшествия

мария алехина

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98588/95/985889515_0:87:2200:1325_1920x0_80_0_0_0205a29a36e60f599a499a22e4f6e200.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. ФСИН России требует заменить участнице группы Pussy Riot ограничение свободы на лишение свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Преображенский суд Москвы в сентябре 2021 года приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу подстрекательстве к участию в несанкционированных акциях. Ей запретили выходить из дома с 22.00 до 6.00, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции. Позднее Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения."В суд поступил материал о замене ограничения свободы реальным сроком в отношении Алехиной М.", - сказала собеседница агентства.Дата заседания пока не назначена, добавили в суде. Комментариями ФСИН агентство на данный момент не располагает.По приговору, из-за призывов Марии Алехиной и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".В конце февраля Люблинский суд принял решение об изменении условного наказания на реальное в отношении брата Алексея Навального Олега, осуждённого по аналогичному делу. В его случае, согласно материалам, причиной ужесточения наказания стало уклонение от исполнения обязанностей, наложенных судом, в том числе неявка в уголовно-исполнительную инспекцию.

https://ria.ru/20220405/morgenshtern-1781883200.html

https://ria.ru/20220401/doxa-1781290156.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, мария алехина, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия