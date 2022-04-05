Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил заявления Запада о национализации российских активов - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/aktivy-1781927061.html
Путин оценил заявления Запада о национализации российских активов
Путин оценил заявления Запада о национализации российских активов - РИА Новости, 05.04.2022
Путин оценил заявления Запада о национализации российских активов
Запад хочет решать проблемы в экономике и энергетике за счет России, заявляет о возможной национализации российских активов, но так можно далеко зайти — это... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:31
2022-04-05T18:53
экономика
россия
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781930569_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e5e3443c075fb7e734d284ee3752c846.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Запад хочет решать проблемы в экономике и энергетике за счет России, заявляет о возможной национализации российских активов, но так можно далеко зайти — это обоюдоострое оружие, заявил президент России Владимир Путин."Мы наблюдаем очередную попытку наших партнеров переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию и решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счет. Более того, уже слышим и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие", — сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.
https://ria.ru/20220405/prodovolstvie-1781924453.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Это обоюдоострое оружие" – Путин о планах Европы национализировать российские активы
«Ну так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие». Путин о планах европейских политиков национализировать российские активы
2022-04-05T16:31
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781930569_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fe9ea378e6b803bf61a8e6b2c4de1ddc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, в мире
16:31 05.04.2022 (обновлено: 18:53 05.04.2022)
 
Путин оценил заявления Запада о национализации российских активов

Путин назвал национализацию российских активов на Западе обоюдоострым оружием

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Запад хочет решать проблемы в экономике и энергетике за счет России, заявляет о возможной национализации российских активов, но так можно далеко зайти — это обоюдоострое оружие, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы наблюдаем очередную попытку наших партнеров переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию и решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счет. Более того, уже слышим и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие", — сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 16:18
Путин не исключил осложнения ситуации с продовольствием в бедных странах
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала