https://ria.ru/20220405/aktivy-1781927061.html

Путин оценил заявления Запада о национализации российских активов

Путин оценил заявления Запада о национализации российских активов - РИА Новости, 05.04.2022

Путин оценил заявления Запада о национализации российских активов

Запад хочет решать проблемы в экономике и энергетике за счет России, заявляет о возможной национализации российских активов, но так можно далеко зайти — это... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:31

2022-04-05T16:31

2022-04-05T18:53

экономика

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Запад хочет решать проблемы в экономике и энергетике за счет России, заявляет о возможной национализации российских активов, но так можно далеко зайти — это обоюдоострое оружие, заявил президент России Владимир Путин."Мы наблюдаем очередную попытку наших партнеров переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию и решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счет. Более того, уже слышим и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие", — сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.

https://ria.ru/20220405/prodovolstvie-1781924453.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Это обоюдоострое оружие" – Путин о планах Европы национализировать российские активы «Ну так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие». Путин о планах европейских политиков национализировать российские активы 2022-04-05T16:31 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, в мире