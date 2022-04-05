https://ria.ru/20220405/agrarii-1781945153.html

Путин: потребности российских аграриев должны быть в приоритете

Путин: потребности российских аграриев должны быть в приоритете - РИА Новости, 05.04.2022

Путин: потребности российских аграриев должны быть в приоритете

Потребности российских аграриев в удобрениях должны быть на первом месте, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития АПК. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:34

2022-04-05T17:34

2022-04-05T22:45

владимир путин

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Потребности российских аграриев в удобрениях должны быть на первом месте, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития АПК."Системная задача - надежное снабжение наших сельхозпроизводителей удобрениями. Здесь нужно очень внимательно Минпромторгу смотреть, конечно, всему правительству за ситуацией. Потребности наших аграриев должны быть в приоритете, на первом месте. Но все-таки предлагаю оставить сейчас действующий режим через договоры. А там, насколько я помню, три составляющих: регионы, производители, сельхозпроизводители. Вот пока не будем переходить к лицензированию экспорта", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781405424.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)