https://ria.ru/20220405/agrarii-1781945153.html
Путин: потребности российских аграриев должны быть в приоритете
Путин: потребности российских аграриев должны быть в приоритете - РИА Новости, 05.04.2022
Путин: потребности российских аграриев должны быть в приоритете
Потребности российских аграриев в удобрениях должны быть на первом месте, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития АПК. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:34
2022-04-05T17:34
2022-04-05T22:45
владимир путин
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Потребности российских аграриев в удобрениях должны быть на первом месте, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития АПК."Системная задача - надежное снабжение наших сельхозпроизводителей удобрениями. Здесь нужно очень внимательно Минпромторгу смотреть, конечно, всему правительству за ситуацией. Потребности наших аграриев должны быть в приоритете, на первом месте. Но все-таки предлагаю оставить сейчас действующий режим через договоры. А там, насколько я помню, три составляющих: регионы, производители, сельхозпроизводители. Вот пока не будем переходить к лицензированию экспорта", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781405424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
17:34 05.04.2022 (обновлено: 22:45 05.04.2022)
Путин: потребности российских аграриев должны быть в приоритете
Путин призвал кабмин следить за ситуацией со снабжением сельхозпроизводителей удобрениями