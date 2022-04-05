https://ria.ru/20220405/agrarii-1781920203.html

Путин призвал держать на контроле обеспечение аграриев ГСМ и техникой

Путин призвал держать на контроле обеспечение аграриев ГСМ и техникой - РИА Новости, 05.04.2022

Путин призвал держать на контроле обеспечение аграриев ГСМ и техникой

Вопрос обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами, семенами, техникой должен быть на контроле властей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:07

2022-04-05T16:07

2022-04-05T16:14

экономика

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594582538_0:0:3471:1952_1920x0_80_0_0_2c7589e2e126d2eb5e9d90a9bb8e0d25.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вопрос обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами, семенами, техникой должен быть на контроле властей, заявил президент России Владимир Путин."Нужно держать на контроле снабжение отрасли горюче-смазочными материалами, семенами и племенной продукцией. И, конечно, у предприятий должна быть возможность привлечь заёмные средства в нужном объеме на выполнение текущих задач", - сказал он на совещании по вопросам развития АПК.Глава государства отметил, что обеспеченность необходимой техникой также важна."Кроме того, в условиях внешних ограничений важнейшим вопросом является обеспеченность современной техникой и запчастями. Прошу коллег из правительства доложить о том, как решаются эти задачи, эти проблемы", - добавил Путин, отметив, что представители отрасли смогут дать свою оценку, достаточны ли эти меры.

https://ria.ru/20220405/apk-1781922115.html

https://ria.ru/20220401/medvedev-1781202551.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин