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Путин призвал держать на контроле обеспечение аграриев ГСМ и техникой - РИА Новости, 05.04.2022
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Путин призвал держать на контроле обеспечение аграриев ГСМ и техникой
Путин призвал держать на контроле обеспечение аграриев ГСМ и техникой - РИА Новости, 05.04.2022
Путин призвал держать на контроле обеспечение аграриев ГСМ и техникой
Вопрос обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами, семенами, техникой должен быть на контроле властей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:07
2022-04-05T16:14
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вопрос обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами, семенами, техникой должен быть на контроле властей, заявил президент России Владимир Путин."Нужно держать на контроле снабжение отрасли горюче-смазочными материалами, семенами и племенной продукцией. И, конечно, у предприятий должна быть возможность привлечь заёмные средства в нужном объеме на выполнение текущих задач", - сказал он на совещании по вопросам развития АПК.Глава государства отметил, что обеспеченность необходимой техникой также важна."Кроме того, в условиях внешних ограничений важнейшим вопросом является обеспеченность современной техникой и запчастями. Прошу коллег из правительства доложить о том, как решаются эти задачи, эти проблемы", - добавил Путин, отметив, что представители отрасли смогут дать свою оценку, достаточны ли эти меры.
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экономика, владимир путин
16:07 05.04.2022 (обновлено: 16:14 05.04.2022)
 
Путин призвал держать на контроле обеспечение аграриев ГСМ и техникой

Президент Путин призвал держать на контроле обеспечение аграриев ГСМ и техникой

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вопрос обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами, семенами, техникой должен быть на контроле властей, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно держать на контроле снабжение отрасли горюче-смазочными материалами, семенами и племенной продукцией. И, конечно, у предприятий должна быть возможность привлечь заёмные средства в нужном объеме на выполнение текущих задач", - сказал он на совещании по вопросам развития АПК.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 16:12
Путин призвал вывести АПК на темпы роста выше трех процентов в год
Глава государства отметил, что обеспеченность необходимой техникой также важна.
"Кроме того, в условиях внешних ограничений важнейшим вопросом является обеспеченность современной техникой и запчастями. Прошу коллег из правительства доложить о том, как решаются эти задачи, эти проблемы", - добавил Путин, отметив, что представители отрасли смогут дать свою оценку, достаточны ли эти меры.
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