https://ria.ru/20220405/agrarii-1781920203.html
Путин призвал держать на контроле обеспечение аграриев ГСМ и техникой
Путин призвал держать на контроле обеспечение аграриев ГСМ и техникой - РИА Новости, 05.04.2022
Путин призвал держать на контроле обеспечение аграриев ГСМ и техникой
Вопрос обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами, семенами, техникой должен быть на контроле властей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:07
2022-04-05T16:07
2022-04-05T16:14
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вопрос обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами, семенами, техникой должен быть на контроле властей, заявил президент России Владимир Путин."Нужно держать на контроле снабжение отрасли горюче-смазочными материалами, семенами и племенной продукцией. И, конечно, у предприятий должна быть возможность привлечь заёмные средства в нужном объеме на выполнение текущих задач", - сказал он на совещании по вопросам развития АПК.Глава государства отметил, что обеспеченность необходимой техникой также важна."Кроме того, в условиях внешних ограничений важнейшим вопросом является обеспеченность современной техникой и запчастями. Прошу коллег из правительства доложить о том, как решаются эти задачи, эти проблемы", - добавил Путин, отметив, что представители отрасли смогут дать свою оценку, достаточны ли эти меры.
https://ria.ru/20220405/apk-1781922115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин
16:07 05.04.2022 (обновлено: 16:14 05.04.2022)
Путин призвал держать на контроле обеспечение аграриев ГСМ и техникой
Президент Путин призвал держать на контроле обеспечение аграриев ГСМ и техникой