16:19 04.04.2022 (обновлено: 16:43 04.04.2022)
Слуцкий: Запад и Киев не гнушаются постановками из серии highly likely
Депутат Слуцкий: Запад и Киев включили на полную инструментарий информационной войны
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Запад и Киев включили на полную мощь инструментарий информационной войны против РФ, не гнушаясь постановками из серии highly likely.
По словам Слуцкого, вся "истерия коллективного Запада вокруг сообщений СМИ о якобы произошедших событиях в украинской Буче говорит о срежиссированной провокации". Это, по его мнению, подтверждает отказ Великобритании на правах председательствующего проводить по запросу России специальное заседание Совбеза ООН.
"Запад и его подручные в Киеве включили на полную мощь инструментарий информационной войны против России, не гнушаясь постановками из серии highly likely. "Самое обидное, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду: он ограничен правдой, лжец может нести всё что угодно", - и эта цитата Роберта Шекли как никогда точно описывает ситуацию", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.