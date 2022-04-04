https://ria.ru/20220404/zapad-1781724663.html

Слуцкий: Запад и Киев не гнушаются постановками из серии highly likely

Слуцкий: Запад и Киев не гнушаются постановками из серии highly likely - РИА Новости, 04.04.2022

Слуцкий: Запад и Киев не гнушаются постановками из серии highly likely

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Запад и Киев включили на полную мощь инструментарий информационной войны против РФ, не РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:19

2022-04-04T16:19

2022-04-04T16:43

обострение ситуации в днр и лнр

леонид слуцкий (политик)

в мире

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Запад и Киев включили на полную мощь инструментарий информационной войны против РФ, не гнушаясь постановками из серии highly likely.По словам Слуцкого, вся "истерия коллективного Запада вокруг сообщений СМИ о якобы произошедших событиях в украинской Буче говорит о срежиссированной провокации". Это, по его мнению, подтверждает отказ Великобритании на правах председательствующего проводить по запросу России специальное заседание Совбеза ООН."Запад и его подручные в Киеве включили на полную мощь инструментарий информационной войны против России, не гнушаясь постановками из серии highly likely. "Самое обидное, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду: он ограничен правдой, лжец может нести всё что угодно", - и эта цитата Роберта Шекли как никогда точно описывает ситуацию", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220404/bucha-1781664469.html

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781660327.html

https://ria.ru/20220404/provokatsiya-1781612350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

леонид слуцкий (политик), в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр