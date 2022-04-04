https://ria.ru/20220404/zalozhniki-1781790856.html

Украинские националисты удерживают в заложниках 6,5 тысячи иностранцев

Украинские националисты удерживают в заложниках 6,5 тысячи иностранцев - РИА Новости, 04.04.2022

Украинские националисты удерживают в заложниках 6,5 тысячи иностранцев

Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках 6,5 тысяч иностранцев из 16 стран, в портах страны заблокированы более 60 иностранных судов, заявил в РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T22:19

2022-04-04T22:19

2022-04-04T22:20

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках 6,5 тысяч иностранцев из 16 стран, в портах страны заблокированы более 60 иностранных судов, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 501 иностранного гражданина из 16 государств. Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными более 60 иностранных судов. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.Он отметил, что Вооруженные силы России ежедневно с 8.00 до 19.00 мск открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Информация о порядке его функционирования круглосуточно транслируется по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках каждые 15 минут. При этом киевская власть по-прежнему не подтверждает и всячески уклоняется от взаимодействия в решении вопроса обеспечения безопасности выхода иностранных судов в район сбора, заявил Мизинцев."В очередной раз призываем Международную морскую организацию, а также руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев для незамедлительного принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины", - сказал генерал.По словам Мизинцева, вдоль побережья причерноморских государств сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин. Со стороны РФ принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей, подчеркнул он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/mariupol-1781790663.html

https://ria.ru/20220404/natsionalisty-1781790222.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, средиземное море, киев, международная морская организация, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев