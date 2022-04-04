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Захарова назвала решение Литвы понизить дипотношения с Россией враждебным - РИА Новости, 04.04.2022
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Захарова назвала решение Литвы понизить дипотношения с Россией враждебным
Захарова назвала решение Литвы понизить дипотношения с Россией враждебным - РИА Новости, 04.04.2022
Захарова назвала решение Литвы понизить дипотношения с Россией враждебным
Решение Вильнюса понизить дипотношения с Москвой крайне враждебно, российская сторона в ближайшее время ответит на действия Литвы, говорится в комментарии... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T21:12
2022-04-04T21:13
в мире
вильнюс
россия
клайпеда
мид литвы
мария захарова
литва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Решение Вильнюса понизить дипотношения с Москвой крайне враждебно, российская сторона в ближайшее время ответит на действия Литвы, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.В размещённом на сайте МИД документе отмечается, что "4 апреля в МИД Литвы был вызван временный поверенный в делах России, которому сообщили о принятом Вильнюсом решении понизить уровень дипотношений между двумя странами"."Послу России в Литве предписано покинуть литовскую территорию. Разрешение на деятельность Генконсульства России в Клайпеде отозвано, его сотрудников также обязали выехать из Литвы",- напоминается в документе."Эти крайне враждебные действия литовских властей направлены на разрушение двусторонних отношений. Ответственность за это полностью лежит на литовской стороне",- подчёркивается в комментарии."Об ответных мерах будет объявлено в ближайшее время",- заключается в нем.
https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html
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в мире, вильнюс, россия, клайпеда, мид литвы, мария захарова, литва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
21:12 04.04.2022 (обновлено: 21:13 04.04.2022)
 
Захарова назвала решение Литвы понизить дипотношения с Россией враждебным

Захарова: решение Вильнюса понизить дипотношения с Москвой крайне враждебно

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Решение Вильнюса понизить дипотношения с Москвой крайне враждебно, российская сторона в ближайшее время ответит на действия Литвы, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
В размещённом на сайте МИД документе отмечается, что "4 апреля в МИД Литвы был вызван временный поверенный в делах России, которому сообщили о принятом Вильнюсом решении понизить уровень дипотношений между двумя странами".
"Послу России в Литве предписано покинуть литовскую территорию. Разрешение на деятельность Генконсульства России в Клайпеде отозвано, его сотрудников также обязали выехать из Литвы",- напоминается в документе.
"Эти крайне враждебные действия литовских властей направлены на разрушение двусторонних отношений. Ответственность за это полностью лежит на литовской стороне",- подчёркивается в комментарии.
"Об ответных мерах будет объявлено в ближайшее время",- заключается в нем.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 17:54
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2021-2022 годах
 
В миреВильнюсРоссияКлайпедаМИД ЛитвыМария ЗахароваЛитваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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