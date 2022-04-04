https://ria.ru/20220404/zakharova-1781782321.html
Захарова назвала решение Литвы понизить дипотношения с Россией враждебным
Захарова назвала решение Литвы понизить дипотношения с Россией враждебным - РИА Новости, 04.04.2022
Захарова назвала решение Литвы понизить дипотношения с Россией враждебным
Решение Вильнюса понизить дипотношения с Москвой крайне враждебно, российская сторона в ближайшее время ответит на действия Литвы, говорится в комментарии... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T21:12
2022-04-04T21:12
2022-04-04T21:13
в мире
вильнюс
россия
клайпеда
мид литвы
мария захарова
литва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777312973_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_710a271ce47666eea6fa4a2f8618ee21.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Решение Вильнюса понизить дипотношения с Москвой крайне враждебно, российская сторона в ближайшее время ответит на действия Литвы, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.В размещённом на сайте МИД документе отмечается, что "4 апреля в МИД Литвы был вызван временный поверенный в делах России, которому сообщили о принятом Вильнюсом решении понизить уровень дипотношений между двумя странами"."Послу России в Литве предписано покинуть литовскую территорию. Разрешение на деятельность Генконсульства России в Клайпеде отозвано, его сотрудников также обязали выехать из Литвы",- напоминается в документе."Эти крайне враждебные действия литовских властей направлены на разрушение двусторонних отношений. Ответственность за это полностью лежит на литовской стороне",- подчёркивается в комментарии."Об ответных мерах будет объявлено в ближайшее время",- заключается в нем.
https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html
вильнюс
россия
клайпеда
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777312973_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_d3aad415871bb940083bd1c6d6ec2adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вильнюс, россия, клайпеда, мид литвы, мария захарова, литва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
21:12 04.04.2022 (обновлено: 21:13 04.04.2022)
Захарова назвала решение Литвы понизить дипотношения с Россией враждебным
Захарова: решение Вильнюса понизить дипотношения с Москвой крайне враждебно