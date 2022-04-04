https://ria.ru/20220404/zakharova-1781782321.html

Захарова назвала решение Литвы понизить дипотношения с Россией враждебным

Захарова назвала решение Литвы понизить дипотношения с Россией враждебным - РИА Новости, 04.04.2022

Захарова назвала решение Литвы понизить дипотношения с Россией враждебным

Решение Вильнюса понизить дипотношения с Москвой крайне враждебно, российская сторона в ближайшее время ответит на действия Литвы, говорится в комментарии... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T21:12

2022-04-04T21:12

2022-04-04T21:13

в мире

вильнюс

россия

клайпеда

мид литвы

мария захарова

литва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Решение Вильнюса понизить дипотношения с Москвой крайне враждебно, российская сторона в ближайшее время ответит на действия Литвы, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.В размещённом на сайте МИД документе отмечается, что "4 апреля в МИД Литвы был вызван временный поверенный в делах России, которому сообщили о принятом Вильнюсом решении понизить уровень дипотношений между двумя странами"."Послу России в Литве предписано покинуть литовскую территорию. Разрешение на деятельность Генконсульства России в Клайпеде отозвано, его сотрудников также обязали выехать из Литвы",- напоминается в документе."Эти крайне враждебные действия литовских властей направлены на разрушение двусторонних отношений. Ответственность за это полностью лежит на литовской стороне",- подчёркивается в комментарии."Об ответных мерах будет объявлено в ближайшее время",- заключается в нем.

https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html

вильнюс

россия

клайпеда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вильнюс, россия, клайпеда, мид литвы, мария захарова, литва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)