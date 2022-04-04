https://ria.ru/20220404/zakharova-1781759780.html

Захарова прокомментировала призыв Байдена организовать трибунал по Украине

Захарова прокомментировала призыв Байдена организовать трибунал по Украине - РИА Новости, 04.04.2022

Захарова прокомментировала призыв Байдена организовать трибунал по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв президента США Джо Байдена организовать трибунал по Украине, посоветовала Вашингтону начать... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T18:38

2022-04-04T18:38

2022-04-04T18:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ирак

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв президента США Джо Байдена организовать трибунал по Украине, посоветовала Вашингтону начать с разбирательств по Югославии и Ираку. Как написала Захарова в Telegram, "Байден призывает к судебному разбирательству по военным преступлениям"."Отличная мысль - пусть начнут с бомбардировок Югославии и оккупации Ирака. Можно еще найти главных режиссеров постановок в Сребренице", - добавила она."И, конечно, торговля органами в Косово под прикрытием американских официальных лиц. Как закончат, так сразу за ядерные бомбардировки Японии могу приступать", - заключила официальный представитель российского МИД.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.По данным медиков применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.

https://ria.ru/20220328/bayden-1780427256.html

https://ria.ru/20220404/zapad-1781555831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ирак, черногория, сербия, оон, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), анастасия захарова