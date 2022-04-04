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Белгородский губернатор поручил усовершенствовать сельхозярмарки в регионе - РИА Новости, 04.04.2022
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Белгородский губернатор поручил усовершенствовать сельхозярмарки в регионе
Белгородский губернатор поручил усовершенствовать сельхозярмарки в регионе - РИА Новости, 04.04.2022
Белгородский губернатор поручил усовершенствовать сельхозярмарки в регионе
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усовершенствовать систему ценообразования и расширить ассортимент на сельскохозяйственных ярмарках в... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:14
2022-04-04T14:14
белгородская область
экономика
вячеслав гладков
краснодарский край
старый оскол
белгород
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усовершенствовать систему ценообразования и расширить ассортимент на сельскохозяйственных ярмарках в регионе.В Белгородской области ярмарки выходного дня начали проводить с 19 марта. Сначала они были в двух городах - Белгороде и Старом Осколе, однако в минувшие выходные торговые площадки были развернуты уже в 10 муниципалитетах. Таким образом, за два дня более 32 тысяч жителей смогли по сниженным ценам приобрести продукцию от местных фермеров, а также от производителей из соседних регионов. Кроме того, в последних ярмарках приняли участие хозяйства из Ростовской области и Краснодарского края. По подсчетам областного минсельхоза, за эти выходные в общей сложности было реализовано 122 тонны продукции, из них 51 тонн сахара.В понедельник, 4 апреля, на оперативном совещании правительства Вячеслав Гладков поручил главам районов, округов и областному минсельхозу при проведении финальных в этом сезоне сельскохозяйственных ярмарок 9 и 16 апреля усовершенствовать систему ценообразования, увеличить количество производителей из других регионов и обеспечить ассортимент, отличный от розничных сетей."Сейчас организация ярмарок выглядит так: есть большой торговый центр, вокруг него расположены торговые ряды. Они реализуют товары промышленного производства: различные крупы, апельсины и так далее. Эти же продукты есть в магазинах. Но таким образом вопрос с ценами не решаем, а уменьшаем рентабельность этих самых магазинов. Ярмарка предназначена для того, чтобы дать возможность фермерам и людям, выращивающим продукцию на своих участках, продать её на льготных условиях и по доступным ценам для жителей", — отметил губернатор.Гладков добавил, что уже осенью проведение сельхозярмарок может возобновиться, если позволит эпидемическая ситуация. И к этому времени, по словам губернатора, все механизмы должны быть отлажены.Как информируют областные власти, по результатам еженедельного мониторинга среднестатистических розничных цен на основные товары Белгородская область занимает первое место по доступности продуктовой корзины.
https://ria.ru/20220328/turizm-1780501408.html
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экономика, вячеслав гладков, краснодарский край, старый оскол, белгород, белгородская область
14:14 04.04.2022
 
Белгородский губернатор поручил усовершенствовать сельхозярмарки в регионе

Губернатор Белгородской области Гладков поручил усовершенствовать сельхозярмарки в регионе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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БЕЛГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усовершенствовать систему ценообразования и расширить ассортимент на сельскохозяйственных ярмарках в регионе.
В Белгородской области ярмарки выходного дня начали проводить с 19 марта. Сначала они были в двух городах - Белгороде и Старом Осколе, однако в минувшие выходные торговые площадки были развернуты уже в 10 муниципалитетах. Таким образом, за два дня более 32 тысяч жителей смогли по сниженным ценам приобрести продукцию от местных фермеров, а также от производителей из соседних регионов. Кроме того, в последних ярмарках приняли участие хозяйства из Ростовской области и Краснодарского края. По подсчетам областного минсельхоза, за эти выходные в общей сложности было реализовано 122 тонны продукции, из них 51 тонн сахара.
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В понедельник, 4 апреля, на оперативном совещании правительства Вячеслав Гладков поручил главам районов, округов и областному минсельхозу при проведении финальных в этом сезоне сельскохозяйственных ярмарок 9 и 16 апреля усовершенствовать систему ценообразования, увеличить количество производителей из других регионов и обеспечить ассортимент, отличный от розничных сетей.
"Сейчас организация ярмарок выглядит так: есть большой торговый центр, вокруг него расположены торговые ряды. Они реализуют товары промышленного производства: различные крупы, апельсины и так далее. Эти же продукты есть в магазинах. Но таким образом вопрос с ценами не решаем, а уменьшаем рентабельность этих самых магазинов. Ярмарка предназначена для того, чтобы дать возможность фермерам и людям, выращивающим продукцию на своих участках, продать её на льготных условиях и по доступным ценам для жителей", — отметил губернатор.
Гладков добавил, что уже осенью проведение сельхозярмарок может возобновиться, если позволит эпидемическая ситуация. И к этому времени, по словам губернатора, все механизмы должны быть отлажены.
Как информируют областные власти, по результатам еженедельного мониторинга среднестатистических розничных цен на основные товары Белгородская область занимает первое место по доступности продуктовой корзины.
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Белгородская областьЭкономикаВячеслав ГладковКраснодарский крайСтарый ОсколБелгородБелгородская область
 
 
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