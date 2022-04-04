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Франция намерена выслать около 30 российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
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Франция намерена выслать около 30 российских дипломатов
Франция намерена выслать около 30 российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
Франция намерена выслать около 30 российских дипломатов
Франция намерена выслать около 30 российских дипломатов, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на МИД страны. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-04T20:49
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франция
в мире
париж
мид франции‎
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ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Франция намерена выслать около 30 российских дипломатов, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на МИД страны.Отмечается, что Франция "вышлет около 30 россиян, "находящихся в дипломатическом статусе".Ранее МИД Франции сообщил, что принял решение выслать ряд российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, противоречат интересам безопасности страны.
https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html
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франция, в мире, париж, мид франции‎
20:49 04.04.2022 (обновлено: 01:35 05.04.2022)
 
Франция намерена выслать около 30 российских дипломатов

МИД Франции решил выслать около 30 дипломатов посольства России из Парижа

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Франция намерена выслать около 30 российских дипломатов, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на МИД страны.
Отмечается, что Франция "вышлет около 30 россиян, "находящихся в дипломатическом статусе".
Ранее МИД Франции сообщил, что принял решение выслать ряд российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, противоречат интересам безопасности страны.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 17:54
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2021-2022 годах
 
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