https://ria.ru/20220404/vysylka-1781778714.html

Франция намерена выслать около 30 российских дипломатов

Франция намерена выслать около 30 российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022

Франция намерена выслать около 30 российских дипломатов

Франция намерена выслать около 30 российских дипломатов, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на МИД страны. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-04T20:49

2022-04-04T20:49

2022-04-05T01:35

франция

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мид франции‎

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ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Франция намерена выслать около 30 российских дипломатов, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на МИД страны.Отмечается, что Франция "вышлет около 30 россиян, "находящихся в дипломатическом статусе".Ранее МИД Франции сообщил, что принял решение выслать ряд российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, противоречат интересам безопасности страны.

https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, в мире, париж, мид франции‎