https://ria.ru/20220404/vysylka-1781778714.html
Франция намерена выслать около 30 российских дипломатов
Франция намерена выслать около 30 российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
Франция намерена выслать около 30 российских дипломатов
Франция намерена выслать около 30 российских дипломатов, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на МИД страны. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-04T20:49
2022-04-04T20:49
2022-04-05T01:35
франция
в мире
париж
мид франции
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ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Франция намерена выслать около 30 российских дипломатов, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на МИД страны.Отмечается, что Франция "вышлет около 30 россиян, "находящихся в дипломатическом статусе".Ранее МИД Франции сообщил, что принял решение выслать ряд российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, противоречат интересам безопасности страны.
https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, в мире, париж, мид франции
20:49 04.04.2022 (обновлено: 01:35 05.04.2022)
Франция намерена выслать около 30 российских дипломатов
МИД Франции решил выслать около 30 дипломатов посольства России из Парижа