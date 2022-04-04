https://ria.ru/20220404/vozmeschenie-1781709117.html

В ВСС рассказали, что делать, если у виновника ДТП поддельный полис ОСАГО

В ВСС рассказали, что делать, если у виновника ДТП поддельный полис ОСАГО - РИА Новости, 04.04.2022

В ВСС рассказали, что делать, если у виновника ДТП поддельный полис ОСАГО

Страховая компания не выплачивает возмещение по ОСАГО пострадавшему в ДТП, если у виновника аварии поддельный полис, компенсацию в таком случае можно получить... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:39

2022-04-04T15:39

2022-04-04T15:39

авто

общество

москва

красноярский край

bentley motors

осаго

всероссийский союз страховщиков

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Страховая компания не выплачивает возмещение по ОСАГО пострадавшему в ДТП, если у виновника аварии поддельный полис, компенсацию в таком случае можно получить только по решению суда, сказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА), вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов."Если я попадаю в дорожно-транспортное происшествие, у меня есть реальный полис ОСАГО, а другой водитель имеет на руках якобы полис ОСАГО, который реально находится в системе АИС ОСАГО, но практически при обращении в страховую компанию будет выявлено, что он оформлен на другое транспортное средство с неправильными коэффициентами, что дает основание страховым компаниям отказать в выплате", - сказал он в ходе пресс-конференции о ситуации со страховым мошенничеством в Красноярском крае."Происходит следующее: если тот водитель, у которого реальный полис ОСАГО, является пострадавшим, то практически он получит возмещение. Но от кого? От того владельца, который имеет поддельный полис ОСАГО. Тогда придется обращаться непосредственно в суд", - добавил он. В то же время, по словам Ефремова, если виновник ДТП имеет настоящий полис ОСАГО, а пострадавший – поддельный полис, то пострадавший получит от страховой возмещение.Тенденция мошенничеств этого года – это фальсификация реальных ДТП. Например, в Москве мошенник владел тремя машинами Bentley, которые участвовали в инсценировках: пока одна машина ремонтируется, другая попадает в подставную аварию. При этом после отказа страховщиков в выплатах мошенник шел в суд, по решению которого получал возмещение ущерба от страховой компании, рассказал вице-президент ВСС.В кризис у людей становится меньше денег, с этим растет и желание экономить, чем пользуются мошенники, сказал Евремов. Он отметил, что водителям от мошенников могут приходить предложения купить полис ОСАГО за 1000-1500 рублей, что значительно ниже средней стоимости полиса."Например, в декабре 2021 года - январе 2022 года были рассылки якобы от имени страховых компаний или от агентов страховых компаний, в смс предлагали продлить договор путем перехода по ссылке. Многие клиенты удивлялись и звонили в страховые компании, потому что договоры еще были далеки от завершения", - добавил он.

https://ria.ru/20210417/osago-1728670583.html

https://ria.ru/20210928/osago-1752227050.html

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красноярский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, общество, москва, красноярский край, bentley motors, осаго, всероссийский союз страховщиков, россия, росссийский союз автостраховщиков (рса)