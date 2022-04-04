https://ria.ru/20220404/vooruzheniya-1781688057.html
Вице-премьер Борисов рассказал о новой госпрограмме вооружений
Вице-премьер Борисов рассказал о новой госпрограмме вооружений - РИА Новости, 04.04.2022
Вице-премьер Борисов рассказал о новой госпрограмме вооружений
Российская оборонная промышленность нацелится на создание новых видов оружия, это предусмотрено проектом новой госпрограммы вооружений, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:23
2022-04-04T14:23
2022-04-04T17:08
безопасность
россия
юрий борисов (вице-премьер)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российская оборонная промышленность нацелится на создание новых видов оружия, это предусмотрено проектом новой госпрограммы вооружений, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным.Он подчеркнул, что "работа по подготовке исходных данных" для госпрограммы уже завершилась, итоговый документ президенту представят на утверждение к 2023 году.Вице-премьер отметил, что по итогам прошлого года уровень выполнения гособоронзаказа составил "не менее 98 процентов".По некоторым показателям, подчеркнул Борисов, предприятия ОПК идут с опережением, несмотря на сокращение поставок из-за санкций и увеличение стоимости материалов.Как напомнили на минувшей неделе в правительстве, с 2021 года исполнение гособоронзаказа оценивают не в объемах освоенных денег, а в количестве выполненных заданий. У разных заказчиков выполнение составило от 88 до 100 процентов.
https://ria.ru/20220404/gosoboronzakaz-1781688909.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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безопасность, россия, юрий борисов (вице-премьер)
14:23 04.04.2022 (обновлено: 17:08 04.04.2022)
Вице-премьер Борисов рассказал о новой госпрограмме вооружений
Вице-премьер Борисов рассказал президенту Путину о создании нетрадиционных видов оружия
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Российская оборонная промышленность нацелится на создание новых видов оружия, это предусмотрено проектом новой госпрограммы вооружений, сообщил
вице-премьер Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным.
"Новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы", — сообщил чиновник.
Он подчеркнул, что "работа по подготовке исходных данных" для госпрограммы уже завершилась, итоговый документ президенту представят на утверждение к 2023 году.
Вице-премьер отметил, что по итогам прошлого года уровень выполнения гособоронзаказа составил "не менее 98 процентов".
По некоторым показателям, подчеркнул Борисов, предприятия ОПК идут с опережением, несмотря на сокращение поставок из-за санкций и увеличение стоимости материалов.
Как напомнили на минувшей неделе в правительстве, с 2021 года исполнение гособоронзаказа оценивают не в объемах освоенных денег, а в количестве выполненных заданий. У разных заказчиков выполнение составило от 88 до 100 процентов.