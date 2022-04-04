https://ria.ru/20220404/vooruzhenie-1781689295.html

Борисов рассказал о разработках кинетического вооружения

Борисов рассказал о разработках кинетического вооружения - РИА Новости, 04.04.2022

Борисов рассказал о разработках кинетического вооружения

Среди качественно нового в российской госпрограмме вооружений (ГПВ) будут оружие направленной энергии, кинетическое оружие, роботизированные комплексы, сообщил... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:26

2022-04-04T14:26

2022-04-04T14:52

новое оружие россии

россия

вооружение

безопасность

борисов

технологии

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Среди качественно нового в российской госпрограмме вооружений (ГПВ) будут оружие направленной энергии, кинетическое оружие, роботизированные комплексы, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Как сообщает пресс-служба Кремля, Борисов сообщил президенту о том, что работа по подготовке исходных данных для очередной ГПВ завершена, к середине 2023 года она будет сформирована и представлена на утверждение главы государства."Новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220404/gosoboronzakaz-1781688909.html

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борисов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, вооружение, безопасность, борисов, технологии