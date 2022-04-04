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Борисов рассказал о разработках кинетического вооружения - РИА Новости, 04.04.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220404/vooruzhenie-1781689295.html
Борисов рассказал о разработках кинетического вооружения
Борисов рассказал о разработках кинетического вооружения - РИА Новости, 04.04.2022
Борисов рассказал о разработках кинетического вооружения
Среди качественно нового в российской госпрограмме вооружений (ГПВ) будут оружие направленной энергии, кинетическое оружие, роботизированные комплексы, сообщил... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:26
2022-04-04T14:52
новое оружие россии
россия
вооружение
безопасность
борисов
технологии
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Среди качественно нового в российской госпрограмме вооружений (ГПВ) будут оружие направленной энергии, кинетическое оружие, роботизированные комплексы, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Как сообщает пресс-служба Кремля, Борисов сообщил президенту о том, что работа по подготовке исходных данных для очередной ГПВ завершена, к середине 2023 года она будет сформирована и представлена на утверждение главы государства."Новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220404/gosoboronzakaz-1781688909.html
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россия, вооружение, безопасность, борисов, технологии
14:26 04.04.2022 (обновлено: 14:52 04.04.2022)
 
Борисов рассказал о разработках кинетического вооружения

Вице-премьер Борисов рассказал о разработках кинетического вооружения по госпрограмме

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Среди качественно нового в российской госпрограмме вооружений (ГПВ) будут оружие направленной энергии, кинетическое оружие, роботизированные комплексы, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Борисов сообщил президенту о том, что работа по подготовке исходных данных для очередной ГПВ завершена, к середине 2023 года она будет сформирована и представлена на утверждение главы государства.
Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
14:27
Борисов назвал выполнение гособоронзаказа безусловным приоритетом
"Новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы", - говорится в сообщении.
 
Новое оружие РоссииРоссияВооружениеБезопасностьБорисовТехнологии
 
 
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