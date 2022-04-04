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Очевидец рассказал, как погиб избитый националистами российский майор - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Очевидец рассказал, как погиб избитый националистами российский майор
Очевидец рассказал, как погиб избитый националистами российский майор - РИА Новости, 04.04.2022
Очевидец рассказал, как погиб избитый националистами российский майор
Украинские националисты два дня избивали пленного российского майора, на третий день он умер от потери крови. Об этом рассказал другой военнослужащий ВС России, РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T19:07
2022-04-04T20:20
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские националисты два дня избивали пленного российского майора, на третий день он умер от потери крови. Об этом рассказал другой военнослужащий ВС России, побывавший в плену и ставший свидетелем произошедшего."Когда лежали в спортзале, там применяли физическую силу к офицеру, майору. Два дня они его избивали, на третий они привезли его в подвал вниз и потом они сказал, что он умер от потери крови", - говорит военнослужащий по имени Павел, видео рассказа которого РИА Новости предоставлено Минобороны РФ.По словам Павла, националисты очень сильно избивали артиллеристов и разведчиков.
украина
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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Солдат ВС России о том, как украинские военные насмерть забивали пленных
Украинские военные насмерть забили российского военнопленного, рассказал военнослужащий ВС России
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вооруженные силы украины, украина, видео
Очевидец рассказал, как погиб избитый националистами российский майор
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские националисты два дня избивали пленного российского майора, на третий день он умер от потери крови. Об этом рассказал другой военнослужащий ВС России, побывавший в плену и ставший свидетелем произошедшего.
2022-04-04T19:07
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PT4M05S
19:07 04.04.2022 (обновлено: 20:20 04.04.2022)
 
Очевидец рассказал, как погиб избитый националистами российский майор

Очевидец: украинские националисты два дня избивали российского майора, на третий он умер

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские националисты два дня избивали пленного российского майора, на третий день он умер от потери крови. Об этом рассказал другой военнослужащий ВС России, побывавший в плену и ставший свидетелем произошедшего.
"Когда лежали в спортзале, там применяли физическую силу к офицеру, майору. Два дня они его избивали, на третий они привезли его в подвал вниз и потом они сказал, что он умер от потери крови", - говорит военнослужащий по имени Павел, видео рассказа которого РИА Новости предоставлено Минобороны РФ.
По словам Павла, националисты очень сильно избивали артиллеристов и разведчиков.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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