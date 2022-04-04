https://ria.ru/20220404/voennoplennyy-1781764774.html

Очевидец рассказал, как погиб избитый националистами российский майор

Очевидец рассказал, как погиб избитый националистами российский майор - РИА Новости, 04.04.2022

Очевидец рассказал, как погиб избитый националистами российский майор

Украинские националисты два дня избивали пленного российского майора, на третий день он умер от потери крови. Об этом рассказал другой военнослужащий ВС России, РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T19:07

2022-04-04T19:07

2022-04-04T20:20

обострение ситуации в днр и лнр

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские националисты два дня избивали пленного российского майора, на третий день он умер от потери крови. Об этом рассказал другой военнослужащий ВС России, побывавший в плену и ставший свидетелем произошедшего."Когда лежали в спортзале, там применяли физическую силу к офицеру, майору. Два дня они его избивали, на третий они привезли его в подвал вниз и потом они сказал, что он умер от потери крови", - говорит военнослужащий по имени Павел, видео рассказа которого РИА Новости предоставлено Минобороны РФ.По словам Павла, националисты очень сильно избивали артиллеристов и разведчиков.

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Солдат ВС России о том, как украинские военные насмерть забивали пленных Украинские военные насмерть забили российского военнопленного, рассказал военнослужащий ВС России 2022-04-04T19:07 true PT4M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, украина, видео