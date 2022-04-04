https://ria.ru/20220404/voennoplennyy-1781760638.html

Националисты насмерть забили российского военнопленного, заявил очевидец

Националисты насмерть забили российского военнопленного, заявил очевидец - РИА Новости, 04.04.2022

Националисты насмерть забили российского военнопленного, заявил очевидец

Украинские националисты насмерть забили российского военнопленного. Об этом рассказал другой военнослужащий ВС России, побывавший в плену и ставший свидетелем... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T18:41

2022-04-04T18:41

2022-04-04T20:12

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украинские националисты насмерть забили российского военнопленного. Об этом рассказал другой военнослужащий ВС России, побывавший в плену и ставший свидетелем произошедшего."В первый день нашего пребывания в спортзале туда привезли одного человека, и доктор, который меня осматривал, сказал, что он до утра не доживет. И этого человека всю ночь избивали, забивали до смерти", — говорит военнослужащий по имени Максим, видео рассказа которого РИА Новости предоставлено Минобороны России."Просто ты лежишь, у тебя на глазах повязка, и на веcь спортзал крики от боли этого человека. Вскоре они утихли. И наутро нам сказали: "Вы, вообще, в курсе, что вы с трупом спали?" Такое чувство, что его били палками, потому что звук был очень глухой от ударов", — вспоминает Максим.

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Солдат ВС России о том, как украинские военные насмерть забивали пленных Украинские военные насмерть забили российского военнопленного, рассказал военнослужащий ВС России 2022-04-04T18:41 true PT4M05S

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Петр Попадюк

украина, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)