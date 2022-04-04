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Националисты так били российских пленных, что они выли, рассказал очевидец

Националисты так били российских пленных, что они выли, рассказал очевидец - РИА Новости, 04.04.2022

Националисты так били российских пленных, что они выли, рассказал очевидец

Украинские националисты настолько сильно били российских военнопленных, что те даже не кричали, а выли, при этом был слышен звук ломаемых костей, об этом... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T19:58

2022-04-04T19:58

2022-04-04T20:04

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские националисты настолько сильно били российских военнопленных, что те даже не кричали, а выли, при этом был слышен звук ломаемых костей, об этом рассказал другой военнослужащий ВС России, побывавший в плену и ставший свидетелем произошедшего."Людей бьют - они даже не кричат, они воют. Я даже такого не слышал, чтобы били, а они выли", - говорит военнослужащий по имени Данил, видео рассказа которого РИА Новости предоставлено Минобороны РФ."Я слышал, как у человека ребра ломаются, как у человека руки ломаются", - добавил он.По словам Данила, националисты, если видели у российских пленных огнестрельные ранения в ногу или руку, специально били по этим местам."Я знаю то, что был у нас командир, майор, в плену. Попал в плен, но отказался давать показания, рассказывать, что происходило. И больше его никто не видел", - вспоминает Данил.

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Освобожденный из плена российский солдат об издевательствах украинских националистов Освобожденный из плена российский солдат об издевательствах украинских националистов 2022-04-04T19:58 true PT0M58S

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Наталья Макарова

в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины, украина, видео