https://ria.ru/20220404/voennoplennye-1781770828.html
Националисты так били российских пленных, что они выли, рассказал очевидец
Националисты так били российских пленных, что они выли, рассказал очевидец - РИА Новости, 04.04.2022
Националисты так били российских пленных, что они выли, рассказал очевидец
Украинские националисты настолько сильно били российских военнопленных, что те даже не кричали, а выли, при этом был слышен звук ломаемых костей, об этом... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T19:58
2022-04-04T19:58
2022-04-04T20:04
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские националисты настолько сильно били российских военнопленных, что те даже не кричали, а выли, при этом был слышен звук ломаемых костей, об этом рассказал другой военнослужащий ВС России, побывавший в плену и ставший свидетелем произошедшего."Людей бьют - они даже не кричат, они воют. Я даже такого не слышал, чтобы били, а они выли", - говорит военнослужащий по имени Данил, видео рассказа которого РИА Новости предоставлено Минобороны РФ."Я слышал, как у человека ребра ломаются, как у человека руки ломаются", - добавил он.По словам Данила, националисты, если видели у российских пленных огнестрельные ранения в ногу или руку, специально били по этим местам."Я знаю то, что был у нас командир, майор, в плену. Попал в плен, но отказался давать показания, рассказывать, что происходило. И больше его никто не видел", - вспоминает Данил.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Освобожденный из плена российский солдат об издевательствах украинских националистов
Освобожденный из плена российский солдат об издевательствах украинских националистов
2022-04-04T19:58
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PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины, украина, видео
Националисты так били российских пленных, что они выли, рассказал очевидец
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские националисты настолько сильно били российских военнопленных, что те даже не кричали, а выли, при этом был слышен звук ломаемых костей, об этом рассказал другой военнослужащий ВС России, побывавший в плену и ставший свидетелем произошедшего.
2022-04-04T19:58
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PT0M58S
19:58 04.04.2022 (обновлено: 20:04 04.04.2022)
Националисты так били российских пленных, что они выли, рассказал очевидец
Очевидец: украинские националисты так били российских пленных, что те не кричали, а выли
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские националисты настолько сильно били российских военнопленных, что те даже не кричали, а выли, при этом был слышен звук ломаемых костей, об этом рассказал другой военнослужащий ВС России, побывавший в плену и ставший свидетелем произошедшего.
"Людей бьют - они даже не кричат, они воют. Я даже такого не слышал, чтобы били, а они выли", - говорит военнослужащий по имени Данил, видео рассказа которого РИА Новости предоставлено Минобороны
РФ.
"Я слышал, как у человека ребра ломаются, как у человека руки ломаются", - добавил он.
По словам Данила, националисты, если видели у российских пленных огнестрельные ранения в ногу или руку, специально били по этим местам.
"Я знаю то, что был у нас командир, майор, в плену. Попал в плен, но отказался давать показания, рассказывать, что происходило. И больше его никто не видел", - вспоминает Данил.