https://ria.ru/20220404/voda-1781604301.html

Бирюков: в Москве в 2022 году провели уже более 600 тысяч анализов воды

Бирюков: в Москве в 2022 году провели уже более 600 тысяч анализов воды - РИА Новости, 04.04.2022

Бирюков: в Москве в 2022 году провели уже более 600 тысяч анализов воды

Более 600 тысяч анализов воды проведено в столице за первый квартал 2022 года, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T07:49

2022-04-04T07:49

2022-04-04T08:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

россия

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Более 600 тысяч анализов воды проведено в столице за первый квартал 2022 года, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что качество воды контролируется на всем пути ее движения от водоисточника до потребителя, причем только на территории столицы забор проб выполняется в 250 точках. Параллельно с лабораторным контролем работают более 500 автоматических анализаторов, установленных на станциях водоподготовки и в распределительной сети."Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Например, природная вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки", — пояснил Бирюков.По его словам, для оперативной проверки проб используются специально оборудованные передвижные экспресс-лаборатории, которые незаменимы при выполнении анализов непосредственно на месте проведения работ на водопроводных сетях.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки. При необходимости могут изменяться дозы реагентной обработки, вводиться дополнительная очистка с помощью порошкообразного активированного угля, увеличиваться периодичность промывки песчаных и угольных фильтров.

https://ria.ru/20220401/rekonstruktsiya-1781211279.html

https://ria.ru/20220401/blagoustroystvo-1781256691.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, петр бирюков