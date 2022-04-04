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Бирюков: в Москве в 2022 году провели уже более 600 тысяч анализов воды
Бирюков: в Москве в 2022 году провели уже более 600 тысяч анализов воды - РИА Новости, 04.04.2022
Бирюков: в Москве в 2022 году провели уже более 600 тысяч анализов воды
Более 600 тысяч анализов воды проведено в столице за первый квартал 2022 года, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T07:49
2022-04-04T07:49
2022-04-04T08:00
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Более 600 тысяч анализов воды проведено в столице за первый квартал 2022 года, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что качество воды контролируется на всем пути ее движения от водоисточника до потребителя, причем только на территории столицы забор проб выполняется в 250 точках. Параллельно с лабораторным контролем работают более 500 автоматических анализаторов, установленных на станциях водоподготовки и в распределительной сети."Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Например, природная вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки", — пояснил Бирюков.По его словам, для оперативной проверки проб используются специально оборудованные передвижные экспресс-лаборатории, которые незаменимы при выполнении анализов непосредственно на месте проведения работ на водопроводных сетях.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки. При необходимости могут изменяться дозы реагентной обработки, вводиться дополнительная очистка с помощью порошкообразного активированного угля, увеличиваться периодичность промывки песчаных и угольных фильтров.
https://ria.ru/20220401/rekonstruktsiya-1781211279.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, петр бирюков
07:49 04.04.2022 (обновлено: 08:00 04.04.2022)
Бирюков: в Москве в 2022 году провели уже более 600 тысяч анализов воды
Заммэра Москвы Бирюков: более 600 тысяч анализов воды провели за первый квартал 2022 года
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Более 600 тысяч анализов воды проведено в столице за первый квартал 2022 года, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Ежедневно город потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле. Сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям", — отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что качество воды контролируется на всем пути ее движения от водоисточника до потребителя, причем только на территории столицы забор проб выполняется в 250 точках. Параллельно с лабораторным контролем работают более 500 автоматических анализаторов, установленных на станциях водоподготовки и в распределительной сети.
"Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Например, природная вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки", — пояснил Бирюков.
По его словам, для оперативной проверки проб используются специально оборудованные передвижные экспресс-лаборатории, которые незаменимы при выполнении анализов непосредственно на месте проведения работ на водопроводных сетях.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки. При необходимости могут изменяться дозы реагентной обработки, вводиться дополнительная очистка с помощью порошкообразного активированного угля, увеличиваться периодичность промывки песчаных и угольных фильтров.