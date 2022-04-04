https://ria.ru/20220404/veterinariya-1781647290.html

Россия сможет заместить до ста процентов импорта ветеринарных препаратов

Россия сможет заместить до ста процентов импорта ветеринарных препаратов - РИА Новости, 04.04.2022

Россия сможет заместить до ста процентов импорта ветеринарных препаратов

Отечественные производители ветеринарных фармакологических препаратов смогут заместить до 100% импортируемого объема при бесперебойных поставках расходных... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:00

2022-04-04T12:00

2022-04-04T12:00

экономика

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Отечественные производители ветеринарных фармакологических препаратов смогут заместить до 100% импортируемого объема при бесперебойных поставках расходных материалов, сообщает ведомство."Российские производители сообщили, что по антибиотикам, кокцидиостатикам и другим препаратам отечественное производство способно заместить до 100% импортируемого объема при условии бесперебойных поставок импортных субстанций и других расходных материалов", - говорится в сообщении.Отмечается, что у всех поставляемых в РФ импортных вакцин от инфекционных болезней птиц и свиней есть отечественные аналоги. Российские производители вакцин против болезней крупного рогатого скота занимают примерно 71% рынка, а вакцины против болезней мелкого рогатого скота поставляются только ими. Рынок вакцин для собак и кошек на 50% представлен отечественными производителями."Вместе с тем, необходимо отметить, что иностранные производители ветеринарных препаратов и вакцин не уведомляли Россельхознадзор о прекращении поставок или уходе с российского рынка", - подчеркивает ведомство.Так, по данным Россельхознадзора, импорт в РФ зарубежных фармакологических и иммунобиологических средств для животных в 2022 году превышает объем поставок за аналогичный период 2021 года. За 2,5 месяца текущего года ввезено 3 миллиарда доз вакцин, что на 30% выше показателя прошлого года (2,3 миллиарда доз). Поставки антибиотиков также выросли и составили 1,5 тысячи тонн в 2022 году, что на 70% выше показателя прошлого года (885 тонн).Экспорт в РФ по другим фармакологическим препаратам увеличился в 2,2 раза - с 530 тонн до 1,2 тысяч тонн, добавляет ведомство.

https://ria.ru/20220331/korma-1780999081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)