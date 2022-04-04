https://ria.ru/20220404/valyuta-1781702873.html

Рубль продолжает расти после паузы в пятницу

Рубль продолжает расти после паузы в пятницу - РИА Новости, 04.04.2022

Рубль продолжает расти после паузы в пятницу

Рубль после пятничной паузы в росте продолжает укрепляться к доллару и евро, несмотря на высокие санкционные и геополитические риски, следует из данных... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:19

2022-04-04T15:19

2022-04-04T15:19

экономика

дмитрий полевой

дмитрий бабин

сша

россия

украина

росбанк

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль после пятничной паузы в росте продолжает укрепляться к доллару и евро, несмотря на высокие санкционные и геополитические риски, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.55 мск снижался на 60 копеек - до 83,35 рубля, евро - на 1,62 рубля, до 91,37 рубля.Возобновление ростаРубль возобновил рост после паузы в пятницу. Несмотря на ухудшение геополитической обстановки, в том числе новые санкционные угрозы со стороны Запада, рублевые активы демонстрируют относительную устойчивость, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций"."Этому способствует отсутствие продаж со стороны нерезидентов, которым запрещены такие операции. В то же время российские участники более оптимистично смотрят на перспективы компаний и экономики России в целом" - говорит он.Несмотря на небольшие послабления ЦБ РФ по операциям физлиц с валютой, общий баланс факторов (большое предложение инвалюты и низкий спрос) остается позитивным для рубля, в итоге курс идет в направлении ключевого уровня 80 рублей за доллар, считает Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".В итоге доллар снижается к рублю на 0,8%, евро – на 1,8%. Рублевая цена нефти составляет около 8,8 тысячи за баррель сорта Brent.ПрогнозыВероятность быстрой деэскалации на Украине невысока, что будет сдерживать оптимизм на глобальных рынках в целом и в российских активах в частности, полагает Полевой.Начавшаяся неделя выглядит неоднозначной для курса рубля по ряду причин, говорит в свою очередь Евгений Кошелев из Росбанка."События вокруг Украины по итогам выходных вновь повышают накал конфронтации с западными странами. ЕС планирует до 6 апреля обсудить введение очередного пакета санкций в отношении России – на повестке могут быть даже энергоносители, включая газ, нефтепродукты и уголь", - отмечает он.При этом сырьевые котировки оказались под давлением планов США по рекордным продажам нефти из резервов (по 1 миллиону баррелей в сутки в течение полугода)."Цена барреля Brent перешла в интервал 100-105 долларов. На фоне и без того широких дисконтов для российской нефти Urals это эквивалентно снижению цен в диапазон 70-75 долларов за баррель", - отмечает Кошелев.

https://ria.ru/20220404/kitay-1781314723.html

сша

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, дмитрий полевой, дмитрий бабин, сша, россия, украина, росбанк, центральный банк рф (цб рф), бкс мир инвестиций, urals, brent