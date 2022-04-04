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Рубль продолжает расти после паузы в пятницу - РИА Новости, 04.04.2022
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Рубль продолжает расти после паузы в пятницу
Рубль продолжает расти после паузы в пятницу - РИА Новости, 04.04.2022
Рубль продолжает расти после паузы в пятницу
Рубль после пятничной паузы в росте продолжает укрепляться к доллару и евро, несмотря на высокие санкционные и геополитические риски, следует из данных... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:19
2022-04-04T15:19
экономика
дмитрий полевой
дмитрий бабин
сша
россия
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росбанк
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль после пятничной паузы в росте продолжает укрепляться к доллару и евро, несмотря на высокие санкционные и геополитические риски, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.55 мск снижался на 60 копеек - до 83,35 рубля, евро - на 1,62 рубля, до 91,37 рубля.Возобновление ростаРубль возобновил рост после паузы в пятницу. Несмотря на ухудшение геополитической обстановки, в том числе новые санкционные угрозы со стороны Запада, рублевые активы демонстрируют относительную устойчивость, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций"."Этому способствует отсутствие продаж со стороны нерезидентов, которым запрещены такие операции. В то же время российские участники более оптимистично смотрят на перспективы компаний и экономики России в целом" - говорит он.Несмотря на небольшие послабления ЦБ РФ по операциям физлиц с валютой, общий баланс факторов (большое предложение инвалюты и низкий спрос) остается позитивным для рубля, в итоге курс идет в направлении ключевого уровня 80 рублей за доллар, считает Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".В итоге доллар снижается к рублю на 0,8%, евро – на 1,8%. Рублевая цена нефти составляет около 8,8 тысячи за баррель сорта Brent.ПрогнозыВероятность быстрой деэскалации на Украине невысока, что будет сдерживать оптимизм на глобальных рынках в целом и в российских активах в частности, полагает Полевой.Начавшаяся неделя выглядит неоднозначной для курса рубля по ряду причин, говорит в свою очередь Евгений Кошелев из Росбанка."События вокруг Украины по итогам выходных вновь повышают накал конфронтации с западными странами. ЕС планирует до 6 апреля обсудить введение очередного пакета санкций в отношении России – на повестке могут быть даже энергоносители, включая газ, нефтепродукты и уголь", - отмечает он.При этом сырьевые котировки оказались под давлением планов США по рекордным продажам нефти из резервов (по 1 миллиону баррелей в сутки в течение полугода)."Цена барреля Brent перешла в интервал 100-105 долларов. На фоне и без того широких дисконтов для российской нефти Urals это эквивалентно снижению цен в диапазон 70-75 долларов за баррель", - отмечает Кошелев.
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экономика, дмитрий полевой, дмитрий бабин, сша, россия, украина, росбанк, центральный банк рф (цб рф), бкс мир инвестиций, urals, brent
15:19 04.04.2022
 
Рубль продолжает расти после паузы в пятницу

Курс доллара расчетами "завтра" снижался до 83,35 рубля, евро — до 91,37 рубля

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДоллары США и рубли
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль после пятничной паузы в росте продолжает укрепляться к доллару и евро, несмотря на высокие санкционные и геополитические риски, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.55 мск снижался на 60 копеек - до 83,35 рубля, евро - на 1,62 рубля, до 91,37 рубля.

Возобновление роста

Рубль возобновил рост после паузы в пятницу. Несмотря на ухудшение геополитической обстановки, в том числе новые санкционные угрозы со стороны Запада, рублевые активы демонстрируют относительную устойчивость, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Этому способствует отсутствие продаж со стороны нерезидентов, которым запрещены такие операции. В то же время российские участники более оптимистично смотрят на перспективы компаний и экономики России в целом" - говорит он.
Несмотря на небольшие послабления ЦБ РФ по операциям физлиц с валютой, общий баланс факторов (большое предложение инвалюты и низкий спрос) остается позитивным для рубля, в итоге курс идет в направлении ключевого уровня 80 рублей за доллар, считает Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".
В итоге доллар снижается к рублю на 0,8%, евро – на 1,8%. Рублевая цена нефти составляет около 8,8 тысячи за баррель сорта Brent.

Прогнозы

Вероятность быстрой деэскалации на Украине невысока, что будет сдерживать оптимизм на глобальных рынках в целом и в российских активах в частности, полагает Полевой.
Начавшаяся неделя выглядит неоднозначной для курса рубля по ряду причин, говорит в свою очередь Евгений Кошелев из Росбанка.
"События вокруг Украины по итогам выходных вновь повышают накал конфронтации с западными странами. ЕС планирует до 6 апреля обсудить введение очередного пакета санкций в отношении России – на повестке могут быть даже энергоносители, включая газ, нефтепродукты и уголь", - отмечает он.
При этом сырьевые котировки оказались под давлением планов США по рекордным продажам нефти из резервов (по 1 миллиону баррелей в сутки в течение полугода).
"Цена барреля Brent перешла в интервал 100-105 долларов. На фоне и без того широких дисконтов для российской нефти Urals это эквивалентно снижению цен в диапазон 70-75 долларов за баррель", - отмечает Кошелев.
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ЭкономикаДмитрий ПолевойДмитрий БабинСШАРоссияУкраинаРосбанкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)БКС Мир инвестицийUralsBrent
 
 
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