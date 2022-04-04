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Замминистра обороны Фомин обсудил с замгенсека ООН ситуацию на Украине - РИА Новости, 04.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/ukraina-1781762785.html
Замминистра обороны Фомин обсудил с замгенсека ООН ситуацию на Украине
Замминистра обороны Фомин обсудил с замгенсека ООН ситуацию на Украине - РИА Новости, 04.04.2022
Замминистра обороны Фомин обсудил с замгенсека ООН ситуацию на Украине
Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом ситуацию на Украине, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T18:53
2022-04-04T19:16
оон
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
вооруженные силы рф
александр фомин
мартин гриффитс
украина
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом ситуацию на Украине, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Четвертого апреля 2022 года в Москве состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, в ходе которой была обсуждена ситуация на Украине", - сказали в ведомстве.В частности, Минобороны проинформировало Гриффитса о наращивании гумпомощи населению Украины в контролируемых ВС РФ районах, а также в ДНР и ЛНР. МО РФ также сообщило ООН, что Киев бесконтрольно раздал оружие населению, что привело к росту бандитизма и мародёрства. "Причём количество инцидентов с применением оружия неуклонно возрастает, что может привести к гибели сотрудников ООН", - сказали в ведомстве.Также было отмечено, что украинские власти развернули информационную кампанию по дискредитации российских военнослужащих. С этой целью используются провокации и создаются постановочные инциденты. "Яркий пример - обвинение российских Вооружённых сил в авиаударе по роддому в Мариуполе. Накануне стало известно, что главная героиня репортажей в СМИ отрицает версию авианалёта на роддом с российской стороны. По её словам, националисты из подразделений Азова использовали нескольких рожениц для съёмок репортажа в разрушенной, якобы Россией, больнице по заранее подготовленному сценарию. Ложная информация была растиражирована западными СМИ", - отметили в Минобороны.Российское ведомство также показало конкретные свидетельства геноцида и жестокости украинского руководства и военизированных подразделений по отношению к собственному населению.Замминистра обороны сообщил, что гуманитарная ситуация на Украине деградирует. В первую очередь это происходит из-за действий украинских властей и националистических батальонов, продолжающих блокировать граждан в городах. До заместителя генерального секретаря ООН доведена информация о ситуации в связи с саботированием Киевом режима открытых гуманитарных коридоров.Со своей стороны Гриффитс отметил важность таких контактов для решения сложных гуманитарных вопросов в кризисных регионах мира. Было достигнуто понимание о продолжении регулярного взаимодействия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/provokatsii-1781764327.html
https://ria.ru/20220404/zakharova-1781759780.html
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оон, в мире, россия, вооруженные силы рф, александр фомин, мартин гриффитс, украина, донбасс
18:53 04.04.2022 (обновлено: 19:16 04.04.2022)
 
Замминистра обороны Фомин обсудил с замгенсека ООН ситуацию на Украине

Замглавы Минобороны Фомин обсудил с замгенсека ООН Гриффитсом ситуацию на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра обороны РФ Александр Фомин на VII Московской конференции по международной безопасности. 4 апреля 2018
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин на VII Московской конференции по международной безопасности. 4 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин на VII Московской конференции по международной безопасности. 4 апреля 2018
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом ситуацию на Украине, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Четвертого апреля 2022 года в Москве состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, в ходе которой была обсуждена ситуация на Украине", - сказали в ведомстве.
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В частности, Минобороны проинформировало Гриффитса о наращивании гумпомощи населению Украины в контролируемых ВС РФ районах, а также в ДНР и ЛНР. МО РФ также сообщило ООН, что Киев бесконтрольно раздал оружие населению, что привело к росту бандитизма и мародёрства. "Причём количество инцидентов с применением оружия неуклонно возрастает, что может привести к гибели сотрудников ООН", - сказали в ведомстве.
Также было отмечено, что украинские власти развернули информационную кампанию по дискредитации российских военнослужащих. С этой целью используются провокации и создаются постановочные инциденты. "Яркий пример - обвинение российских Вооружённых сил в авиаударе по роддому в Мариуполе. Накануне стало известно, что главная героиня репортажей в СМИ отрицает версию авианалёта на роддом с российской стороны. По её словам, националисты из подразделений Азова использовали нескольких рожениц для съёмок репортажа в разрушенной, якобы Россией, больнице по заранее подготовленному сценарию. Ложная информация была растиражирована западными СМИ", - отметили в Минобороны.
Российское ведомство также показало конкретные свидетельства геноцида и жестокости украинского руководства и военизированных подразделений по отношению к собственному населению.
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Замминистра обороны сообщил, что гуманитарная ситуация на Украине деградирует. В первую очередь это происходит из-за действий украинских властей и националистических батальонов, продолжающих блокировать граждан в городах. До заместителя генерального секретаря ООН доведена информация о ситуации в связи с саботированием Киевом режима открытых гуманитарных коридоров.
Со своей стороны Гриффитс отметил важность таких контактов для решения сложных гуманитарных вопросов в кризисных регионах мира. Было достигнуто понимание о продолжении регулярного взаимодействия.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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