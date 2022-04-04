https://ria.ru/20220404/ukraina-1781762785.html

Замминистра обороны Фомин обсудил с замгенсека ООН ситуацию на Украине

Замминистра обороны Фомин обсудил с замгенсека ООН ситуацию на Украине - РИА Новости, 04.04.2022

Замминистра обороны Фомин обсудил с замгенсека ООН ситуацию на Украине

Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом ситуацию на Украине, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T18:53

2022-04-04T18:53

2022-04-04T19:16

оон

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

вооруженные силы рф

александр фомин

мартин гриффитс

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151789/66/1517896640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_192a5a2789b2426c1268f97a8fae0ed3.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом ситуацию на Украине, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Четвертого апреля 2022 года в Москве состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, в ходе которой была обсуждена ситуация на Украине", - сказали в ведомстве.В частности, Минобороны проинформировало Гриффитса о наращивании гумпомощи населению Украины в контролируемых ВС РФ районах, а также в ДНР и ЛНР. МО РФ также сообщило ООН, что Киев бесконтрольно раздал оружие населению, что привело к росту бандитизма и мародёрства. "Причём количество инцидентов с применением оружия неуклонно возрастает, что может привести к гибели сотрудников ООН", - сказали в ведомстве.Также было отмечено, что украинские власти развернули информационную кампанию по дискредитации российских военнослужащих. С этой целью используются провокации и создаются постановочные инциденты. "Яркий пример - обвинение российских Вооружённых сил в авиаударе по роддому в Мариуполе. Накануне стало известно, что главная героиня репортажей в СМИ отрицает версию авианалёта на роддом с российской стороны. По её словам, националисты из подразделений Азова использовали нескольких рожениц для съёмок репортажа в разрушенной, якобы Россией, больнице по заранее подготовленному сценарию. Ложная информация была растиражирована западными СМИ", - отметили в Минобороны.Российское ведомство также показало конкретные свидетельства геноцида и жестокости украинского руководства и военизированных подразделений по отношению к собственному населению.Замминистра обороны сообщил, что гуманитарная ситуация на Украине деградирует. В первую очередь это происходит из-за действий украинских властей и националистических батальонов, продолжающих блокировать граждан в городах. До заместителя генерального секретаря ООН доведена информация о ситуации в связи с саботированием Киевом режима открытых гуманитарных коридоров.Со своей стороны Гриффитс отметил важность таких контактов для решения сложных гуманитарных вопросов в кризисных регионах мира. Было достигнуто понимание о продолжении регулярного взаимодействия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/provokatsii-1781764327.html

https://ria.ru/20220404/zakharova-1781759780.html

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781756708.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

оон, в мире, россия, вооруженные силы рф, александр фомин, мартин гриффитс, украина, донбасс