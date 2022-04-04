https://ria.ru/20220404/ukraina-1781741951.html

В Берлине пообещали усилить военную поддержку Украины

В Берлине пообещали усилить военную поддержку Украины - РИА Новости, 04.04.2022

В Берлине пообещали усилить военную поддержку Украины

Германия усилит военную поддержку Украины, рассматривает поставку систем, которые до сих пор не предоставлялись, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:13

2022-04-04T17:13

2022-04-04T17:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

германия

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анналена бербок

украина

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Германия усилит военную поддержку Украины, рассматривает поставку систем, которые до сих пор не предоставлялись, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Мы еще раз усилим нашу поддержку для обороны Украины... Сегодня мы рассматриваем системы, которые мы до сих пор не поставляли, и говорим о том, как можно решить технические проблемы, связанные с поставкой и использованием", - сказала министр на брифинге в Берлине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781206839.html

https://ria.ru/20220403/vooruzhenie-1781502791.html

германия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, мид германии, анналена бербок, украина, ситуация в днр и лнр