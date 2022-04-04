Вице-премьер Украины рассказала о работе гумкоридоров в понедельник
Вице-премьер Украины Верещук рассказала о работе гумкоридора из Мариуполя до Запорожья
Жители покидают Мариуполь. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала про работу гуманитарных коридоров в понедельник.
"Планы работы гуманитарных коридоров на сегодня, 4 апреля 2022 года. Сегодня будет работать гуманитарный коридор из Мариуполя до Запорожья. Маршрут будет работать для частного транспорта", - сказала она в видеообращении.
Верещук добавила, что также из Запорожья в Мариуполь выехали 15 эвакуационных автобусов. "Также сегодня продолжим эвакуацию людей из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и села Нижнее Луганской области", - заявила вице-премьер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.