https://ria.ru/20220404/ubiystvo-1781734221.html

Житель Чебоксар, расчленивший и утопивший отца, предстанет перед судом

Житель Чебоксар, расчленивший и утопивший отца, предстанет перед судом - РИА Новости, 04.04.2022

Житель Чебоксар, расчленивший и утопивший отца, предстанет перед судом

Житель Чебоксар предстанет перед судом за жестокое убийство отца, тело которого он расчленил и утопил, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:49

2022-04-04T16:49

2022-04-04T16:49

происшествия

россия

чебоксарский район

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Житель Чебоксар предстанет перед судом за жестокое убийство отца, тело которого он расчленил и утопил, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.По версии следствия, ночью 8 ноября 2020 года 33-летний мужчина в своей квартире в ходе ссоры с 59-летним отцом нанес ему несколько ударов двумя самодельными колющими предметами в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Затем обвиняемый расчленил отца, вкрутил в части тела самодельные металлические конструкции, после чего в течение трех дней вывез на пруд вблизи деревни Кивсерт-Марги Чебоксарского района и утопил. Их случайно нашел рыбак 15 сентября 2021 года. В ходе проведенных судебных экспертиз удалось установить принадлежность останков потерпевшему."Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Обвиняемый сознался в совершенном преступлении и подробно рассказал о произошедшем. По ходатайству следователя судом в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Калининский районный суд города Чебоксары", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211117/peterburg-1759412004.html

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чебоксарский район

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, чебоксарский район, чувашская республика (чувашия), чебоксары, следственный комитет россии (ск рф)