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Житель Чебоксар, расчленивший и утопивший отца, предстанет перед судом - РИА Новости, 04.04.2022
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Житель Чебоксар, расчленивший и утопивший отца, предстанет перед судом
Житель Чебоксар, расчленивший и утопивший отца, предстанет перед судом - РИА Новости, 04.04.2022
Житель Чебоксар, расчленивший и утопивший отца, предстанет перед судом
Житель Чебоксар предстанет перед судом за жестокое убийство отца, тело которого он расчленил и утопил, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:49
2022-04-04T16:49
происшествия
россия
чебоксарский район
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Житель Чебоксар предстанет перед судом за жестокое убийство отца, тело которого он расчленил и утопил, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.По версии следствия, ночью 8 ноября 2020 года 33-летний мужчина в своей квартире в ходе ссоры с 59-летним отцом нанес ему несколько ударов двумя самодельными колющими предметами в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Затем обвиняемый расчленил отца, вкрутил в части тела самодельные металлические конструкции, после чего в течение трех дней вывез на пруд вблизи деревни Кивсерт-Марги Чебоксарского района и утопил. Их случайно нашел рыбак 15 сентября 2021 года. В ходе проведенных судебных экспертиз удалось установить принадлежность останков потерпевшему."Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Обвиняемый сознался в совершенном преступлении и подробно рассказал о произошедшем. По ходатайству следователя судом в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Калининский районный суд города Чебоксары", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211117/peterburg-1759412004.html
россия
чебоксарский район
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
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происшествия, россия, чебоксарский район, чувашская республика (чувашия), чебоксары, следственный комитет россии (ск рф)
16:49 04.04.2022
 
Житель Чебоксар, расчленивший и утопивший отца, предстанет перед судом

Жителя Чебоксар, расчленившего и утопившего отца, будут судить

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание суда
Скульптура Фемида у входа в здание суда - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Скульптура "Фемида" у входа в здание суда
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Житель Чебоксар предстанет перед судом за жестокое убийство отца, тело которого он расчленил и утопил, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
По версии следствия, ночью 8 ноября 2020 года 33-летний мужчина в своей квартире в ходе ссоры с 59-летним отцом нанес ему несколько ударов двумя самодельными колющими предметами в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Затем обвиняемый расчленил отца, вкрутил в части тела самодельные металлические конструкции, после чего в течение трех дней вывез на пруд вблизи деревни Кивсерт-Марги Чебоксарского района и утопил. Их случайно нашел рыбак 15 сентября 2021 года. В ходе проведенных судебных экспертиз удалось установить принадлежность останков потерпевшему.
"Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Обвиняемый сознался в совершенном преступлении и подробно рассказал о произошедшем. По ходатайству следователя судом в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Калининский районный суд города Чебоксары", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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Петербуржцу, расчленившему отца электролобзиком, предъявили обвинение
 
ПроисшествияРоссияЧебоксарский районЧувашская Республика (Чувашия)ЧебоксарыСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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