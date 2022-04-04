https://ria.ru/20220404/turoperatory-1781686168.html

АТОР попросила Чернышенко решить вопрос с обнулением НДС для туроператоров

АТОР попросила Чернышенко решить вопрос с обнулением НДС для туроператоров - РИА Новости, 04.04.2022

АТОР попросила Чернышенко решить вопрос с обнулением НДС для туроператоров

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко письмо, в котором привела аргументы турбизнеса за введение нулевого НДС для... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:17

2022-04-04T14:17

2022-04-04T14:17

туризм

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

дмитрий чернышенко

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налоги

ндс

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко письмо, в котором привела аргументы турбизнеса за введение нулевого НДС для туроператоров, так как сохранение 20% НДС ставит туристический рынок в дискриминационные условия, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.Эксперты поясняют, что в текущей ситуации 20% НДС облагается тур, сформированный туроператором, включающий авиаперевозку, отель или санаторий. Но при этом все входящие в тур услуги не подлежат обложению НДС. Таким образом, пакетные туры или оказываются дороже, чем приобретение его частей по отдельности, или же компании вынуждены работать в убыток."Исходя из норм действующего законодательства уплата туроператорами НДС осуществляется по итогам каждой сделки, независимо от вида и предмета договоров с контрагентами, соответственно, данный налоговый платеж является существенной финансовой нагрузкой для туристических компаний. С учетом того, что в настоящей ситуации туроператорам крайне непросто работать в штатном режиме, планировать финансовую деятельность и строить долгосрочные планы, дополнительная налоговая нагрузка несет потенциальную угрозу для стабильности целого ряда действующих участников рынка", – говорится в письме.В АТОР подчеркивают, что освобождение от уплаты НДС станет эффективной антикризисной мерой, которая позитивно отразится на ценообразовании и доступности туристических продуктов."Данная мера поддержки также существенно снизит риск банкротств и вынужденного ухода туроператорских компаний с рынка, а значит будет способствовать соблюдению прав потребителей и недопущению возникновения конфликтных ситуаций между туроператорами и туристами",- уточнили в АТОР.Чернышенко в конце марта в ходе встречи правительства и представителей туриндустрии сообщил, что правительство продолжит проработку вопроса о введении нулевой ставки НДС для туроператоров.

https://ria.ru/20220402/rosturizm-1781432334.html

https://ria.ru/20220331/aviakompanii-1781139441.html

https://ria.ru/20220404/tury-1781214455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, дмитрий чернышенко, экономика, налоги, ндс, россия