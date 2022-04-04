https://ria.ru/20220404/tsentrobank-1781730103.html
Госдума рассмотрит годовой отчет Центробанка 21 апреля
Госдума рассмотрит годовой отчет Центробанка 21 апреля - РИА Новости, 04.04.2022
Госдума рассмотрит годовой отчет Центробанка 21 апреля
Госдума 21 апреля рассмотрит годовой отчет Центробанка РФ и кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность его председателя, сообщила журналистам пресс-служба... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:34
2022-04-04T16:34
2022-04-04T16:46
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госдума 21 апреля рассмотрит годовой отчет Центробанка РФ и кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность его председателя, сообщила журналистам пресс-служба палаты."Депутаты Государственной Думы 21 апреля полностью отведут день пленарного заседания рассмотрению годового отчета Центрального банка и кандидатуры Эльвиры Набиуллиной на должность председателя ЦБ. Решение принято сегодня Советом Государственной Думы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220322/otchet-1779436577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
16:34 04.04.2022 (обновлено: 16:46 04.04.2022)
Госдума рассмотрит годовой отчет Центробанка 21 апреля
Госдума рассмотрит годовой отчет ЦБ и обсудит кандидатуру главы банка 21 апреля