Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит годовой отчет Центробанка 21 апреля - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/tsentrobank-1781730103.html
Госдума рассмотрит годовой отчет Центробанка 21 апреля
Госдума рассмотрит годовой отчет Центробанка 21 апреля - РИА Новости, 04.04.2022
Госдума рассмотрит годовой отчет Центробанка 21 апреля
Госдума 21 апреля рассмотрит годовой отчет Центробанка РФ и кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность его председателя, сообщила журналистам пресс-служба... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:34
2022-04-04T16:46
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40117/71/401177155_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_85ae5d90985a1813adacdf61c40af6f0.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госдума 21 апреля рассмотрит годовой отчет Центробанка РФ и кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность его председателя, сообщила журналистам пресс-служба палаты."Депутаты Государственной Думы 21 апреля полностью отведут день пленарного заседания рассмотрению годового отчета Центрального банка и кандидатуры Эльвиры Набиуллиной на должность председателя ЦБ. Решение принято сегодня Советом Государственной Думы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220322/otchet-1779436577.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40117/71/401177155_233:0:2900:2000_1920x0_80_0_0_86874441139787337915dac6cbc83530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
16:34 04.04.2022 (обновлено: 16:46 04.04.2022)
 
Госдума рассмотрит годовой отчет Центробанка 21 апреля

Госдума рассмотрит годовой отчет ЦБ и обсудит кандидатуру главы банка 21 апреля

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Центробанка РФ на Неглинной улице
Здание Центробанка РФ на Неглинной улице - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Здание Центробанка РФ на Неглинной улице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госдума 21 апреля рассмотрит годовой отчет Центробанка РФ и кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность его председателя, сообщила журналистам пресс-служба палаты.
"Депутаты Государственной Думы 21 апреля полностью отведут день пленарного заседания рассмотрению годового отчета Центрального банка и кандидатуры Эльвиры Набиуллиной на должность председателя ЦБ. Решение принято сегодня Советом Государственной Думы", - говорится в сообщении.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 13:44
Отчет правительства в Госдуме перенесли на 7 апреля
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала