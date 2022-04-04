https://ria.ru/20220404/tsentrobank-1781730103.html

Госдума рассмотрит годовой отчет Центробанка 21 апреля

Госдума рассмотрит годовой отчет Центробанка 21 апреля - РИА Новости, 04.04.2022

Госдума рассмотрит годовой отчет Центробанка 21 апреля

Госдума 21 апреля рассмотрит годовой отчет Центробанка РФ и кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность его председателя, сообщила журналистам пресс-служба... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:34

2022-04-04T16:34

2022-04-04T16:46

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40117/71/401177155_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_85ae5d90985a1813adacdf61c40af6f0.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госдума 21 апреля рассмотрит годовой отчет Центробанка РФ и кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность его председателя, сообщила журналистам пресс-служба палаты."Депутаты Государственной Думы 21 апреля полностью отведут день пленарного заседания рассмотрению годового отчета Центрального банка и кандидатуры Эльвиры Набиуллиной на должность председателя ЦБ. Решение принято сегодня Советом Государственной Думы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220322/otchet-1779436577.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)