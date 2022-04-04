https://ria.ru/20220404/theatre-1781721331.html

Швыдкой рассказал о программе поддержки русских театров за рубежом

Швыдкой рассказал о программе поддержки русских театров за рубежом - РИА Новости, 04.04.2022

Швыдкой рассказал о программе поддержки русских театров за рубежом

Русские театры за рубежом нуждаются в поддержке со стороны России, у правительства уже готова программа таких мер. Об этом сообщил спецпредставитель президента... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:23

2022-04-04T17:23

2022-04-04T17:23

культура

новости культуры

россия

театр

михаил швыдкой

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Русские театры за рубежом нуждаются в поддержке со стороны России, у правительства уже готова программа таких мер. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Она касается не только помощи создания новых спектаклей и приобретения оборудования, но также строительства и реконструкции театральных зданий", — рассказал Швыдкой на пресс-конференции, посвященной проведению в "Балтийском доме" фестиваля русскоязычных театров "Встречи в России".Он отметил, что меры поддержки могут "дать новый импульс для нашего общения" с зарубежными русскоязычными театрами. "Как мне представляется, сегодня есть заинтересованность в сохранении русских театров в странах, где они работают, и в этом смысле необычайно важно, чтобы русские театры представляли качественное и высоко талантливое искусство, что, собственно, они и делают", — отметил Швыдкой.

https://ria.ru/20220330/teatr-1780887821.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, театр, михаил швыдкой