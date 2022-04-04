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Швыдкой рассказал о программе поддержки русских театров за рубежом - РИА Новости, 04.04.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220404/theatre-1781721331.html
Швыдкой рассказал о программе поддержки русских театров за рубежом
Швыдкой рассказал о программе поддержки русских театров за рубежом - РИА Новости, 04.04.2022
Швыдкой рассказал о программе поддержки русских театров за рубежом
Русские театры за рубежом нуждаются в поддержке со стороны России, у правительства уже готова программа таких мер. Об этом сообщил спецпредставитель президента... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:23
2022-04-04T17:23
культура
новости культуры
россия
театр
михаил швыдкой
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Русские театры за рубежом нуждаются в поддержке со стороны России, у правительства уже готова программа таких мер. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Она касается не только помощи создания новых спектаклей и приобретения оборудования, но также строительства и реконструкции театральных зданий", — рассказал Швыдкой на пресс-конференции, посвященной проведению в "Балтийском доме" фестиваля русскоязычных театров "Встречи в России".Он отметил, что меры поддержки могут "дать новый импульс для нашего общения" с зарубежными русскоязычными театрами. "Как мне представляется, сегодня есть заинтересованность в сохранении русских театров в странах, где они работают, и в этом смысле необычайно важно, чтобы русские театры представляли качественное и высоко талантливое искусство, что, собственно, они и делают", — отметил Швыдкой.
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новости культуры, россия, театр, михаил швыдкой
17:23 04.04.2022
 
Швыдкой рассказал о программе поддержки русских театров за рубежом

Швыдкой заявил, что у правительства готова программа поддержки русских театров за рубежом

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на культурном форуме в Санкт-Петербурге
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на культурном форуме в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Русские театры за рубежом нуждаются в поддержке со стороны России, у правительства уже готова программа таких мер. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Она касается не только помощи создания новых спектаклей и приобретения оборудования, но также строительства и реконструкции театральных зданий", — рассказал Швыдкой на пресс-конференции, посвященной проведению в "Балтийском доме" фестиваля русскоязычных театров "Встречи в России".
Он отметил, что меры поддержки могут "дать новый импульс для нашего общения" с зарубежными русскоязычными театрами.
"Как мне представляется, сегодня есть заинтересованность в сохранении русских театров в странах, где они работают, и в этом смысле необычайно важно, чтобы русские театры представляли качественное и высоко талантливое искусство, что, собственно, они и делают", — отметил Швыдкой.
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