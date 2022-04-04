https://ria.ru/20220404/tarkovskiy-1781756411.html

Память Андрея Тарковского почтили в Италии

Память Андрея Тарковского почтили в Италии - РИА Новости, 04.04.2022

Память Андрея Тарковского почтили в Италии

Память Андрея Тарковского почтили в Галерее Уффици во Флоренции – городе, где кинорежиссер провел последние месяцы своей жизни. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T18:50

2022-04-04T18:50

2022-04-04T18:50

культура

новости культуры

илья демуцкий (композитор)

андрей тарковский

россия

флоренция

галерея уффици

кино и сериалы

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РИМ, 4 апр – РИА Новости. Память Андрея Тарковского почтили в Галерее Уффици во Флоренции – городе, где кинорежиссер провел последние месяцы своей жизни.В зале Палаццо Питти прошло литературно-музыкальное мероприятие, прирученное к 90-летнему юбилею мастера. В нем участвовали директор Галереи Эйке Шмидт, итальянские деятели культуры и сын режиссера Андрей Тарковский-младший.Скрипачка Наташа Гаццана исполнила произведения Иоганна Себастьяна Баха, чью музыку постановщик использовал в своих фильмах, и сочинения современных композиторов: украинца Валентина Сильвестрова, эстонца Тыну Кырвитса и россиянина Ильи Демуцкого. Белый зал Палаццо Питти украсили стенды с текстами стихотворений Арсения Тарковского. Там же разместили портрет режиссера кисти Америко Маццотты."Благодаря своим произведениям кинематографического искусства Тарковский внес вклад во все человечество, поэтому становится еще более необходимым воздать ему должное в такое напряженное время. <…> Российские авторы внесли свой вклад в мировую культуру, теперь они не должны быть сокрыты, этого нельзя допустить", — заявил Эйке Шмидт.За мероприятием, трансляцию которого Галерея Уффици вела в Facebook*, следили несколько тысяч зрителей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220404/tarkovskiy-1781628908.html

россия

флоренция

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Громова

новости культуры, илья демуцкий (композитор), андрей тарковский, россия, флоренция, галерея уффици, кино и сериалы, выставки