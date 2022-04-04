https://ria.ru/20220404/tarkovskiy-1781756411.html
Память Андрея Тарковского почтили в Италии
Память Андрея Тарковского почтили в Италии - РИА Новости, 04.04.2022
Память Андрея Тарковского почтили в Италии
Память Андрея Тарковского почтили в Галерее Уффици во Флоренции – городе, где кинорежиссер провел последние месяцы своей жизни. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T18:50
2022-04-04T18:50
2022-04-04T18:50
культура
новости культуры
илья демуцкий (композитор)
андрей тарковский
россия
флоренция
галерея уффици
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40717/56/407175627_0:335:1346:1092_1920x0_80_0_0_5faec78a97dd8d1359f6d415d828c016.jpg
РИМ, 4 апр – РИА Новости. Память Андрея Тарковского почтили в Галерее Уффици во Флоренции – городе, где кинорежиссер провел последние месяцы своей жизни.В зале Палаццо Питти прошло литературно-музыкальное мероприятие, прирученное к 90-летнему юбилею мастера. В нем участвовали директор Галереи Эйке Шмидт, итальянские деятели культуры и сын режиссера Андрей Тарковский-младший.Скрипачка Наташа Гаццана исполнила произведения Иоганна Себастьяна Баха, чью музыку постановщик использовал в своих фильмах, и сочинения современных композиторов: украинца Валентина Сильвестрова, эстонца Тыну Кырвитса и россиянина Ильи Демуцкого. Белый зал Палаццо Питти украсили стенды с текстами стихотворений Арсения Тарковского. Там же разместили портрет режиссера кисти Америко Маццотты."Благодаря своим произведениям кинематографического искусства Тарковский внес вклад во все человечество, поэтому становится еще более необходимым воздать ему должное в такое напряженное время. <…> Российские авторы внесли свой вклад в мировую культуру, теперь они не должны быть сокрыты, этого нельзя допустить", — заявил Эйке Шмидт.За мероприятием, трансляцию которого Галерея Уффици вела в Facebook*, следили несколько тысяч зрителей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220404/tarkovskiy-1781628908.html
россия
флоренция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40717/56/407175627_0:209:1346:1219_1920x0_80_0_0_6bf10b8796338ce86ee11d31c90b490c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, илья демуцкий (композитор), андрей тарковский, россия, флоренция, галерея уффици, кино и сериалы, выставки
Память Андрея Тарковского почтили в Италии
В Галерее Уффици во Флоренции прошло мероприятие в честь 90-летия Андрея Тарковского
РИМ, 4 апр – РИА Новости. Память Андрея Тарковского почтили в Галерее Уффици во Флоренции – городе, где кинорежиссер провел последние месяцы своей жизни.
В зале Палаццо Питти прошло литературно-музыкальное мероприятие, прирученное к 90-летнему юбилею мастера. В нем участвовали директор Галереи Эйке Шмидт, итальянские деятели культуры и сын режиссера Андрей Тарковский-младший.
Скрипачка Наташа Гаццана исполнила произведения Иоганна Себастьяна Баха, чью музыку постановщик использовал в своих фильмах, и сочинения современных композиторов: украинца Валентина Сильвестрова, эстонца Тыну Кырвитса и россиянина Ильи Демуцкого. Белый зал Палаццо Питти украсили стенды с текстами стихотворений Арсения Тарковского. Там же разместили портрет режиссера кисти Америко Маццотты.
"Благодаря своим произведениям кинематографического искусства Тарковский внес вклад во все человечество, поэтому становится еще более необходимым воздать ему должное в такое напряженное время. <…> Российские авторы внесли свой вклад в мировую культуру, теперь они не должны быть сокрыты, этого нельзя допустить", — заявил Эйке Шмидт.
За мероприятием, трансляцию которого Галерея Уффици вела в Facebook*, следили несколько тысяч зрителей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.