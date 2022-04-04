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Память Андрея Тарковского почтили в Италии - РИА Новости, 04.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220404/tarkovskiy-1781756411.html
Память Андрея Тарковского почтили в Италии
Память Андрея Тарковского почтили в Италии - РИА Новости, 04.04.2022
Память Андрея Тарковского почтили в Италии
Память Андрея Тарковского почтили в Галерее Уффици во Флоренции – городе, где кинорежиссер провел последние месяцы своей жизни. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T18:50
2022-04-04T18:50
культура
новости культуры
илья демуцкий (композитор)
андрей тарковский
россия
флоренция
галерея уффици
кино и сериалы
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РИМ, 4 апр – РИА Новости. Память Андрея Тарковского почтили в Галерее Уффици во Флоренции – городе, где кинорежиссер провел последние месяцы своей жизни.В зале Палаццо Питти прошло литературно-музыкальное мероприятие, прирученное к 90-летнему юбилею мастера. В нем участвовали директор Галереи Эйке Шмидт, итальянские деятели культуры и сын режиссера Андрей Тарковский-младший.Скрипачка Наташа Гаццана исполнила произведения Иоганна Себастьяна Баха, чью музыку постановщик использовал в своих фильмах, и сочинения современных композиторов: украинца Валентина Сильвестрова, эстонца Тыну Кырвитса и россиянина Ильи Демуцкого. Белый зал Палаццо Питти украсили стенды с текстами стихотворений Арсения Тарковского. Там же разместили портрет режиссера кисти Америко Маццотты."Благодаря своим произведениям кинематографического искусства Тарковский внес вклад во все человечество, поэтому становится еще более необходимым воздать ему должное в такое напряженное время. &lt;…&gt; Российские авторы внесли свой вклад в мировую культуру, теперь они не должны быть сокрыты, этого нельзя допустить", — заявил Эйке Шмидт.За мероприятием, трансляцию которого Галерея Уффици вела в Facebook*, следили несколько тысяч зрителей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости культуры, илья демуцкий (композитор), андрей тарковский, россия, флоренция, галерея уффици, кино и сериалы, выставки
18:50 04.04.2022
 
Память Андрея Тарковского почтили в Италии

В Галерее Уффици во Флоренции прошло мероприятие в честь 90-летия Андрея Тарковского

© РИА Новости / Лев Иванов / Перейти в фотобанкКинорежиссер Андрей Тарковский
Кинорежиссер Андрей Тарковский - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Лев Иванов
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РИМ, 4 апр – РИА Новости. Память Андрея Тарковского почтили в Галерее Уффици во Флоренции – городе, где кинорежиссер провел последние месяцы своей жизни.
В зале Палаццо Питти прошло литературно-музыкальное мероприятие, прирученное к 90-летнему юбилею мастера. В нем участвовали директор Галереи Эйке Шмидт, итальянские деятели культуры и сын режиссера Андрей Тарковский-младший.
Скрипачка Наташа Гаццана исполнила произведения Иоганна Себастьяна Баха, чью музыку постановщик использовал в своих фильмах, и сочинения современных композиторов: украинца Валентина Сильвестрова, эстонца Тыну Кырвитса и россиянина Ильи Демуцкого. Белый зал Палаццо Питти украсили стенды с текстами стихотворений Арсения Тарковского. Там же разместили портрет режиссера кисти Америко Маццотты.
"Благодаря своим произведениям кинематографического искусства Тарковский внес вклад во все человечество, поэтому становится еще более необходимым воздать ему должное в такое напряженное время. <…> Российские авторы внесли свой вклад в мировую культуру, теперь они не должны быть сокрыты, этого нельзя допустить", — заявил Эйке Шмидт.
За мероприятием, трансляцию которого Галерея Уффици вела в Facebook*, следили несколько тысяч зрителей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Андрей Тарковский - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
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КультураНовости культурыИлья Демуцкий (композитор)Андрей ТарковскийРоссияФлоренцияГалерея УффициКино и сериалыВыставки
 
 
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