Рейтинг@Mail.ru
Горслужбы Москвы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220404/snegopad-1781690349.html
Горслужбы Москвы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада
Горслужбы Москвы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада - РИА Новости, 04.04.2022
Горслужбы Москвы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:30
2022-04-04T14:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
снегопад в москве
городское хозяйство москвы
москва
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767306464_0:234:3070:1961_1920x0_80_0_0_f8e44980ac1a2a2b629e8d46469cd110.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в понедельник в городе до 3 градусов выше нуля, солнечно, осадков не ожидается.Уточняется, что в течение всего светового дня проводится очистка скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены.
https://ria.ru/20220403/snegopad-1781553997.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767306464_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5fd9944d710ab42da817daf7775e71bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
снегопад в москве, городское хозяйство москвы, москва, жкх
14:30 04.04.2022
 

Горслужбы Москвы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве
Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в понедельник в городе до 3 градусов выше нуля, солнечно, осадков не ожидается.
"Городские службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада... Повсеместно организованы работы по очистке от снега дворовых территорий, парковочных мест, погрузке и вывозу снега с зачисткой лотковой зоны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в течение всего светового дня проводится очистка скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены.
"Если вы заметили снежные массы и сосульки на фасаде, козырьке или кровле здания, не подходите близко к его стенам и не паркуйте рядом автомобили. Сообщите о проблеме: в управляющую компанию, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр", - дополняется в сообщении.
Мужчина гуляет со своей собакой в сквере на Ленинском проспект в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 17:16
Десять тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСнегопад в МосквеГородское хозяйство МосквыМоскваЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала