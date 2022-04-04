Горслужбы Москвы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в понедельник в городе до 3 градусов выше нуля, солнечно, осадков не ожидается.
"Городские службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада... Повсеместно организованы работы по очистке от снега дворовых территорий, парковочных мест, погрузке и вывозу снега с зачисткой лотковой зоны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в течение всего светового дня проводится очистка скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены.
"Если вы заметили снежные массы и сосульки на фасаде, козырьке или кровле здания, не подходите близко к его стенам и не паркуйте рядом автомобили. Сообщите о проблеме: в управляющую компанию, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр", - дополняется в сообщении.