Горслужбы Москвы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада

"Если вы заметили снежные массы и сосульки на фасаде, козырьке или кровле здания, не подходите близко к его стенам и не паркуйте рядом автомобили. Сообщите о проблеме: в управляющую компанию, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр", - дополняется в сообщении.