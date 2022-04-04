https://ria.ru/20220404/serbiya-1781613212.html

Вучич и его партия лидируют на выборах в Сербии

Вучич и его партия лидируют на выборах в Сербии - РИА Новости, 04.04.2022

Вучич и его партия лидируют на выборах в Сербии

Действующий президент Сербии Александр Вучич и правящая Сербская прогрессивная партии лидирует на выборах главы государства и депутатов Скупщины (парламента)... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T09:26

2022-04-04T09:26

2022-04-04T09:26

в мире

александр вучич

ивица дачич

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сербия

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БЕЛГРАД, 4 апр – РИА Новости. Действующий президент Сербии Александр Вучич и правящая Сербская прогрессивная партии лидирует на выборах главы государства и депутатов Скупщины (парламента) страны, свидетельствуют предварительные данные Республиканской избирательной комиссии (РИК).В Сербии 3 апреля состоялись выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов парламента, а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона граждан. Голосование проходило с 7.00 по местному времени (8.00 мск) до 20.00 более чем на 8 тысячах избирательных участков внутри страны и 77 - за рубежом.По данным РИК, после обработки около 90% бюллетеней Вучич получает 59,26% голосов. Его ближайший соперник Здравко Понош получает 17,76% голосов, остальные кандидаты - меньше 5%. Сербский лидер в ночь на понедельник уже провозгласил победу в первом круге.По тем же данным, политический блок "Александр Вучич – Вместе можем все" завоевал 43,38% голосов на выборах в Скупщину, "Ивица Дачич – Премьер Сербии" - 11,67%, "Мариника Тепич – Объединенные за победу Сербии" - 13,13%, "Доктор Милош Йованович – Надежда для Сербии" - 5,29%, трехпроцентный барьер также преодолевают "Милица Джурджевич-Стаменковски – Сербская партия Заветники", экоактивисты "Мы должны – Небойша Зеленович", и правые "Двери – ПОКС".Сербский избирком ранее зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо было преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендовали восемь кандидатов в президенты, которых поддерживали один или нескольких избирательных блоков.

https://ria.ru/20220404/vybory-1781609201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр вучич, ивица дачич, бор, белград (город), сербия