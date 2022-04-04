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Глава МИД Италии допустил новые санкции из-за видео из Бучи - РИА Новости, 04.04.2022
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Глава МИД Италии допустил новые санкции из-за видео из Бучи
Глава МИД Италии допустил новые санкции из-за видео из Бучи - РИА Новости, 04.04.2022
Глава МИД Италии допустил новые санкции из-за видео из Бучи
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что западные страны могут ввести новые санкции против России после материалов из украинского города Буча, которые в... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T01:27
2022-04-04T07:58
владимир путин
россия
италия
киевская область
евросоюз
министерство обороны рф (минобороны рф)
луиджи ди майо
рим
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РИМ, 4 апр — РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что западные страны могут ввести новые санкции против России после материалов из украинского города Буча, которые в Минобороны РФ охарактеризовали как постановку и провокацию.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.По словам Ди Майо, Италия не накладывает вето на пятый пакет санкций Евросоюза в связи с событиями на Украине. Произошедшее в Буче является "военными преступлениями", добавил итальянский министр.Ди Майо отметил, что конфликт на Украине еще может обострится в ее восточных регионах после передислокации российских войск.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Они направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России. По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада, по сути, направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, добавил глава государства. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220404/bucha-1781586857.html
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владимир путин, россия, италия, киевская область, евросоюз, министерство обороны рф (минобороны рф), луиджи ди майо, рим, в мире, санкции в отношении россии
01:27 04.04.2022 (обновлено: 07:58 04.04.2022)
 
Глава МИД Италии допустил новые санкции из-за видео из Бучи

Rai3: глава МИД Италии Ди Майо допустил введение новых санкций из-за видео из Бучи

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Архивное фото
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РИМ, 4 апр — РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что западные страны могут ввести новые санкции против России после материалов из украинского города Буча, которые в Минобороны РФ охарактеризовали как постановку и провокацию.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.

"Понятно, что события в Буче, то, что мы видели в эти часы... справедливо вызывают волну возмущения, которая приведет ЕС и всех союзных партнеров к новым санкциям", — сказал Ди Майо в эфире телеканала Rai3.

По словам Ди Майо, Италия не накладывает вето на пятый пакет санкций Евросоюза в связи с событиями на Украине. Произошедшее в Буче является "военными преступлениями", добавил итальянский министр.
Ди Майо отметил, что конфликт на Украине еще может обострится в ее восточных регионах после передислокации российских войск.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
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Захарова прокомментировала кадры из Бучи в украинских СМИ
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Они направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России. По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада, по сути, направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, добавил глава государства. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
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Что Россия должна сделать с Украиной
 
Владимир ПутинРоссияИталияКиевская областьЕвросоюзМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Луиджи Ди МайоРимВ миреСанкции в отношении России
 
 
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