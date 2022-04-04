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В Афинах надеются, что кандидаты в ЕС тоже введут санкции против России - РИА Новости, 04.04.2022
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В Афинах надеются, что кандидаты в ЕС тоже введут санкции против России
В Афинах надеются, что кандидаты в ЕС тоже введут санкции против России - РИА Новости, 04.04.2022
В Афинах надеются, что кандидаты в ЕС тоже введут санкции против России
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас надеется, что желающие стать членами Евросоюза страны введут санкции против России. Об этом Дендиас заявил после... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:42
2022-04-04T18:02
в мире
греция
мид греции‎
никос дендиас
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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АФИНЫ, 4 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас надеется, что желающие стать членами Евросоюза страны введут санкции против России. Об этом Дендиас заявил после встречи в Афинах с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой, заявление министра распространила служба информации МИДа."Греция, как и Нидерланды, участвовала в наложении санкций на Россию, несмотря на цену, которую это решение имеет для обеих экономик. И я хочу выразить надежду, что все страны, которые ждут европейского будущего в Европе, пойдут по этому пути, введут санкции", - сказал Дендиас. По его словам, визит Хукстры позволил изучить, как Греция и Нидерланды, "как европейские партнеры, а также как союзники по НАТО", могут справиться с "величайшим европейским кризисом 21 века"."Ваш сегодняшний визит совпадает с годовщиной подписания Вашингтонского договора, Основополагающего акта НАТО, в котором участвуют обе страны. По этой причине флаги НАТО были подняты сегодня рядом с флагами наших стран и рядом с флагами нашего общего дома, Европейского Союза", - сказал глава МИД Греции.Он рассказал также, что накануне посетил Одессу, где вновь открывается генеральное консульство Греции, встретился с греческой общиной, с вице-премьером Украины, с военным командующим области, с мэром Одессы. Глава МИД сказал, что привез гуманитарную помощь, в основном лекарства.Дендиас сказал также, что в Греции ждут официальный визит короля Нидерландов, который был отложен из-за событий на Украине.
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781635711.html
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в мире, греция, мид греции‎, никос дендиас, россия, украина, ситуация в днр и лнр
17:42 04.04.2022 (обновлено: 18:02 04.04.2022)
 
В Афинах надеются, что кандидаты в ЕС тоже введут санкции против России

Глава МИД Греции Дендиас надеется, что кандидаты в ЕС тоже введут санкции против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Греции Никос Дендиас
Глава МИД Греции Никос Дендиас - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Греции Никос Дендиас
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 4 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас надеется, что желающие стать членами Евросоюза страны введут санкции против России. Об этом Дендиас заявил после встречи в Афинах с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой, заявление министра распространила служба информации МИДа.
"Греция, как и Нидерланды, участвовала в наложении санкций на Россию, несмотря на цену, которую это решение имеет для обеих экономик. И я хочу выразить надежду, что все страны, которые ждут европейского будущего в Европе, пойдут по этому пути, введут санкции", - сказал Дендиас. По его словам, визит Хукстры позволил изучить, как Греция и Нидерланды, "как европейские партнеры, а также как союзники по НАТО", могут справиться с "величайшим европейским кризисом 21 века".
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"Ваш сегодняшний визит совпадает с годовщиной подписания Вашингтонского договора, Основополагающего акта НАТО, в котором участвуют обе страны. По этой причине флаги НАТО были подняты сегодня рядом с флагами наших стран и рядом с флагами нашего общего дома, Европейского Союза", - сказал глава МИД Греции.
Он рассказал также, что накануне посетил Одессу, где вновь открывается генеральное консульство Греции, встретился с греческой общиной, с вице-премьером Украины, с военным командующим области, с мэром Одессы. Глава МИД сказал, что привез гуманитарную помощь, в основном лекарства.
Дендиас сказал также, что в Греции ждут официальный визит короля Нидерландов, который был отложен из-за событий на Украине.
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