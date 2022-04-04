В Эстонии призвали ЕС ввести санкции против энергетического сектора России
Глава МИД Эстонии Лийметс призвала ЕС ввести санкции против энергетического сектора России
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала ЕС ускорить введение новых санкций против России, а также включить в них энергетический сектор, сообщила в понедельник пресс-служба эстонского МИД.
В понедельник Лийметс встретилась со своим румынским коллегой Богданом Ауреску в Бухаресте.
"Мы должны продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну, и, с нашей точки зрения, мы должны ускорить принятие следующего пакета санкций на уровне ЕС. Мы также должны ввести санкции в отношении энергетического сектора, у нас не должно быть никаких ограничений, потому что эта жестокая война должна закончиться", - приводит слова Лийметс пресс-служба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине. В частности, ряд банков Белоруссии и России были отключены от межбанковской системы передачи информации SWIFT.