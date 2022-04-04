https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781730316.html
Кубинцы остались без транспорта из-за антироссийских санкций
Кубинцы остались без транспорта из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 04.04.2022
Кубинцы остались без транспорта из-за антироссийских санкций
Кубинцы пожаловались на проблемы с поставками российских автомобилей и деталей к ним из-за западных санкций, сообщает AP News. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:34
2022-04-04T16:34
2022-04-04T16:54
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россия
сша
москва
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
куба
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Кубинцы пожаловались на проблемы с поставками российских автомобилей и деталей к ним из-за западных санкций, сообщает AP News.По информации издания, большая часть парка грузовиков, автобусов и тракторов прибыла на остров из России. Однако техника устаревает и нуждается в запчастях.Франсиско Перес Родригес, 57-летний управляющий в токарной мастерской в Артемисе, не может отремонтировать автомобиль.Таксист из Старой Гаваны Мануэль Табоада также беспокоится о собственной "Ладе".Базилио Перес — один из тех жителей Флориды, которые часто возвращаются на остров, чтобы навестить семью. Он пожаловался, что в последние дни не может найти запчасти, необходимые для ремонта рулевого механизма своего "Москвича", ни во Флориде, ни на Кубе.По словам эксперта по Кубе в Американском университете в Вашингтоне Уильяма ЛеоГранде, ограничения повлияют не только на транспортную сферу."Наряду с перебоями в транспорте санкции против России станут проблемой для индустрии туризма и финансовых операций с Россией", — считает он.Профессор в Папском университете Хавериана в Колумбии Павел Видаль Алехандро утверждает, что точный масштаб проблемы трудно измерить, так как большая часть торговли происходила на неформальном рынке.Как отмечается в публикации, глобальные ограничения на транспорт и торговлю с Россией представляют собой особенно серьезную проблему для жителей Кубы, чье правительство с начала 1960-х годов живет в условиях эмбарго, введенного США.В издании отметили, что транспорт на острове может быть затруднен даже в лучшие времена. Автобусов часто не хватает, грузовые автомобили вынуждены обслуживать сельских пассажиров, а улицы заполнены "Ладами" российского производства и внедорожниками "Нива". Даже многие американские автомобили 1950-х, которые курсируют по набережной Гаваны, с годами были модифицированы для использования российских двигателей, говорится в статье.Кубинская статистика показывает, что на острове около 20 тысяч старых американских автомобилей и 80-100 тысяч автомобилей Lada.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781635711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, москва, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, куба
16:34 04.04.2022 (обновлено: 16:54 04.04.2022)
Кубинцы остались без транспорта из-за антироссийских санкций
AP News: антироссийские санкции оставили жителей Кубы без автомобилей и запчастей
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Кубинцы пожаловались на проблемы с поставками российских автомобилей и деталей к ним из-за западных санкций, сообщает AP News
.
По информации издания, большая часть парка грузовиков, автобусов и тракторов прибыла на остров из России. Однако техника устаревает и нуждается в запчастях.
Франсиско Перес Родригес, 57-летний управляющий в токарной мастерской в Артемисе, не может отремонтировать автомобиль.
"Для запуска автомобиля нужны специальные детали, которые доступны только в России", — сказал он.
Таксист из Старой Гаваны Мануэль Табоада также беспокоится о собственной "Ладе".
Базилио Перес — один из тех жителей Флориды
, которые часто возвращаются на остров, чтобы навестить семью. Он пожаловался, что в последние дни не может найти запчасти, необходимые для ремонта рулевого механизма своего "Москвича", ни во Флориде, ни на Кубе
.
"Раньше люди (на Кубе) путешествовали и могли найти запчасти. Теперь ничего нет", — сказал мужчина.
По словам эксперта по Кубе в Американском университете в Вашингтоне Уильяма ЛеоГранде, ограничения повлияют не только на транспортную сферу.
"Наряду с перебоями в транспорте санкции против России станут проблемой для индустрии туризма и финансовых операций с Россией", — считает он.
Профессор в Папском университете Хавериана в Колумбии Павел Видаль Алехандро утверждает, что точный масштаб проблемы трудно измерить, так как большая часть торговли происходила на неформальном рынке.
"У жителей Кубы очень много ограничений на безвизовые поездки в другие страны, и Россия — одно из исключений. Даже с учетом расстояния и затрат, связанных с поездками, это был рынок, с которого поступали товары как для официального рынка, так и для самозанятых кубинцев", — подчеркнул он.
Как отмечается в публикации, глобальные ограничения на транспорт и торговлю с Россией представляют собой особенно серьезную проблему для жителей Кубы, чье правительство с начала 1960-х годов живет в условиях эмбарго, введенного США
.
В издании отметили, что транспорт на острове может быть затруднен даже в лучшие времена. Автобусов часто не хватает, грузовые автомобили вынуждены обслуживать сельских пассажиров, а улицы заполнены "Ладами" российского производства и внедорожниками "Нива". Даже многие американские автомобили 1950-х, которые курсируют по набережной Гаваны
, с годами были модифицированы для использования российских двигателей, говорится в статье.
Кубинская статистика показывает, что на острове около 20 тысяч старых американских автомобилей и 80-100 тысяч автомобилей Lada.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад объявил о масштабных санкциях против Москвы
, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе
громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.