https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781730316.html

Кубинцы остались без транспорта из-за антироссийских санкций

Кубинцы остались без транспорта из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 04.04.2022

Кубинцы остались без транспорта из-за антироссийских санкций

Кубинцы пожаловались на проблемы с поставками российских автомобилей и деталей к ним из-за западных санкций, сообщает AP News. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:34

2022-04-04T16:34

2022-04-04T16:54

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куба

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Кубинцы пожаловались на проблемы с поставками российских автомобилей и деталей к ним из-за западных санкций, сообщает AP News.По информации издания, большая часть парка грузовиков, автобусов и тракторов прибыла на остров из России. Однако техника устаревает и нуждается в запчастях.Франсиско Перес Родригес, 57-летний управляющий в токарной мастерской в Артемисе, не может отремонтировать автомобиль.Таксист из Старой Гаваны Мануэль Табоада также беспокоится о собственной "Ладе".Базилио Перес — один из тех жителей Флориды, которые часто возвращаются на остров, чтобы навестить семью. Он пожаловался, что в последние дни не может найти запчасти, необходимые для ремонта рулевого механизма своего "Москвича", ни во Флориде, ни на Кубе.По словам эксперта по Кубе в Американском университете в Вашингтоне Уильяма ЛеоГранде, ограничения повлияют не только на транспортную сферу."Наряду с перебоями в транспорте санкции против России станут проблемой для индустрии туризма и финансовых операций с Россией", — считает он.Профессор в Папском университете Хавериана в Колумбии Павел Видаль Алехандро утверждает, что точный масштаб проблемы трудно измерить, так как большая часть торговли происходила на неформальном рынке.Как отмечается в публикации, глобальные ограничения на транспорт и торговлю с Россией представляют собой особенно серьезную проблему для жителей Кубы, чье правительство с начала 1960-х годов живет в условиях эмбарго, введенного США.В издании отметили, что транспорт на острове может быть затруднен даже в лучшие времена. Автобусов часто не хватает, грузовые автомобили вынуждены обслуживать сельских пассажиров, а улицы заполнены "Ладами" российского производства и внедорожниками "Нива". Даже многие американские автомобили 1950-х, которые курсируют по набережной Гаваны, с годами были модифицированы для использования российских двигателей, говорится в статье.Кубинская статистика показывает, что на острове около 20 тысяч старых американских автомобилей и 80-100 тысяч автомобилей Lada.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781635711.html

https://ria.ru/20220330/toplivo-1780884686.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, россия, сша, москва, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, куба