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ЕС в срочном порядке рассмотрит новые санкции против России, заявил Боррель - РИА Новости, 04.04.2022
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ЕС в срочном порядке рассмотрит новые санкции против России, заявил Боррель
ЕС в срочном порядке рассмотрит новые санкции против России, заявил Боррель - РИА Новости, 04.04.2022
ЕС в срочном порядке рассмотрит новые санкции против России, заявил Боррель
Европейский союз намерен в срочном порядке рассмотреть новые санкции против России на фоне событий в украинской Буче, видео из которой МО РФ назвало очередной... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:50
2022-04-04T12:50
в мире
жозеп боррель
москва
россия
киевская область
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Европейский союз намерен в срочном порядке рассмотреть новые санкции против России на фоне событий в украинской Буче, видео из которой МО РФ назвало очередной провокацией."ЕС продолжит оказывать решительную поддержку Украине, в срочном порядке продолжит работу по дополнительным санкциям против России", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.Боррель утверждает, что ответственность России за события в Буче "вытекает из положений международного права".Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
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в мире, жозеп боррель, москва, россия, киевская область, санкции в отношении россии
12:50 04.04.2022
 
ЕС в срочном порядке рассмотрит новые санкции против России, заявил Боррель

Глава Дипломатии ЕС Боррель: новые санкции против России рассмотрят в срочном порядке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Европейский союз намерен в срочном порядке рассмотреть новые санкции против России на фоне событий в украинской Буче, видео из которой МО РФ назвало очередной провокацией.
"ЕС продолжит оказывать решительную поддержку Украине, в срочном порядке продолжит работу по дополнительным санкциям против России", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Боррель утверждает, что ответственность России за события в Буче "вытекает из положений международного права".
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Королевском замке в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
12:07В мире
Премьер Польши назвал "главный тормоз" в санкциях против России
 
В миреЖозеп БоррельМоскваРоссияКиевская областьСанкции в отношении России
 
 
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