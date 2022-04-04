ЕС в срочном порядке рассмотрит новые санкции против России, заявил Боррель
Глава Дипломатии ЕС Боррель: новые санкции против России рассмотрят в срочном порядке
Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Европейский союз намерен в срочном порядке рассмотреть новые санкции против России на фоне событий в украинской Буче, видео из которой МО РФ назвало очередной провокацией.
"ЕС продолжит оказывать решительную поддержку Украине, в срочном порядке продолжит работу по дополнительным санкциям против России", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Боррель утверждает, что ответственность России за события в Буче "вытекает из положений международного права".
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.