https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781662190.html

ЕС в срочном порядке рассмотрит новые санкции против России, заявил Боррель

ЕС в срочном порядке рассмотрит новые санкции против России, заявил Боррель - РИА Новости, 04.04.2022

ЕС в срочном порядке рассмотрит новые санкции против России, заявил Боррель

Европейский союз намерен в срочном порядке рассмотреть новые санкции против России на фоне событий в украинской Буче, видео из которой МО РФ назвало очередной... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:50

2022-04-04T12:50

2022-04-04T12:50

в мире

жозеп боррель

москва

россия

киевская область

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Европейский союз намерен в срочном порядке рассмотреть новые санкции против России на фоне событий в украинской Буче, видео из которой МО РФ назвало очередной провокацией."ЕС продолжит оказывать решительную поддержку Украине, в срочном порядке продолжит работу по дополнительным санкциям против России", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.Боррель утверждает, что ответственность России за события в Буче "вытекает из положений международного права".Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/polsha-1781649208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, жозеп боррель, москва, россия, киевская область, санкции в отношении россии