https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781642662.html
СМИ: санкции против России грозят миру экономической катастрофой
СМИ: санкции против России грозят миру экономической катастрофой - РИА Новости, 04.04.2022
СМИ: санкции против России грозят миру экономической катастрофой
Санкционная война Запада против России, Китая и других стран может спровоцировать мировую экономическую катастрофу, пишет экономический обозреватель Энтони... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:45
2022-04-04T11:45
2022-04-04T12:51
антон силуанов
джо байден
владимир путин
китай
россия
сша
совкомбанк
swift
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ПЕКИН, 4 апр — РИА Новости. Санкционная война Запада против России, Китая и других стран может спровоцировать мировую экономическую катастрофу, пишет экономический обозреватель Энтони Роули в статье для газеты South China Morning Post.По его мнению, когда мировая экономика долгое время хорошо функционирует, обеспечивая устойчивый рост, стабильность цен и низкие процентные ставки, возникает соблазн думать, что система сможет принять неизбирательные и необдуманные удары и остаться устойчивой."Однако слишком много ударов с разных сторон заставят ее пошатнуться и в конечном счете рухнуть на пол ринга от нокаутирующего удара. Но на этом аналогии с боксом заканчиваются, потому что в этом поединке не будет победителя, а будет лишь куча проигравших", — пишет эксперт.Он назвал происходящее возвратом в темные века: "По крайней мере, с экономической точки зрения, варвары не просто у ворот, они уже внутри и захватывают рычаги власти"."Россия может быть в открытой войне с Украиной и, более опосредованно, с США и НАТО, но санкционная война, которую коалиция во главе с США развязала против России и Китая, с предполагаемыми угрозами ударить по странам, которые могут с ними дружить, потенциально может превратиться в экономическую третью мировую войну", — предупреждает Роули.Аналитик подчеркнул, что все это может привести не только к нехватке энергии и продовольствия, но и к развалу производств, поскольку пострадают бесчисленные каналы поставок на всех континентах."Вот что происходит, когда национальная безопасность ставится выше экономических проблем, и если это касается отношения России к Украине, то это в равной степени относится и к безумию экономических санкций администрации Байдена против России и, возможно, Китая и других стран", — добавил он.По словам Роули, нет необходимости говорить, что итогом всего этого станет глобальная рецессия или в лучшем случае длительный период стагфляции, то есть рост цен и стагнация производства."Осознают ли советники по безопасности президента США Джо Байдена или в других западных странах, где мстительные санкции возобладали над экономической рациональностью, колоссальные масштабы катастрофы, которую они развязывают? Если они этого не осознают, их не должно быть там, где они находятся, а если они есть, то их следует уволить", — заключил аналитик.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781635711.html
https://ria.ru/20220404/pribyl-1781589739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон силуанов, джо байден, владимир путин, китай, россия, сша, совкомбанк, swift, газпромбанк, в мире
11:45 04.04.2022 (обновлено: 12:51 04.04.2022)
СМИ: санкции против России грозят миру экономической катастрофой
South China Morning Post: санкции против России грозят миру экономической катастрофой
ПЕКИН, 4 апр — РИА Новости.
Санкционная война Запада против России, Китая и других стран может спровоцировать мировую экономическую катастрофу, пишет экономический обозреватель Энтони Роули в статье для газеты South China Morning Post
.
По его мнению, когда мировая экономика долгое время хорошо функционирует, обеспечивая устойчивый рост, стабильность цен и низкие процентные ставки, возникает соблазн думать, что система сможет принять неизбирательные и необдуманные удары и остаться устойчивой.
"Однако слишком много ударов с разных сторон заставят ее пошатнуться и в конечном счете рухнуть на пол ринга от нокаутирующего удара. Но на этом аналогии с боксом заканчиваются, потому что в этом поединке не будет победителя, а будет лишь куча проигравших", — пишет эксперт.
Он назвал происходящее возвратом в темные века: "По крайней мере, с экономической точки зрения, варвары не просто у ворот, они уже внутри и захватывают рычаги власти".
"Россия может быть в открытой войне с Украиной
и, более опосредованно, с США
и НАТО
, но санкционная война, которую коалиция во главе с США развязала против России
и Китая
, с предполагаемыми угрозами ударить по странам, которые могут с ними дружить, потенциально может превратиться в экономическую третью мировую войну", — предупреждает Роули.
Аналитик подчеркнул, что все это может привести не только к нехватке энергии и продовольствия, но и к развалу производств, поскольку пострадают бесчисленные каналы поставок на всех континентах.
"Вот что происходит, когда национальная безопасность ставится выше экономических проблем, и если это касается отношения России к Украине, то это в равной степени относится и к безумию экономических санкций администрации Байдена против России и, возможно, Китая и других стран", — добавил он.
По словам Роули, нет необходимости говорить, что итогом всего этого станет глобальная рецессия или в лучшем случае длительный период стагфляции, то есть рост цен и стагнация производства.
"Осознают ли советники по безопасности президента США Джо Байдена
или в других западных странах, где мстительные санкции возобладали над экономической рациональностью, колоссальные масштабы катастрофы, которую они развязывают? Если они этого не осознают, их не должно быть там, где они находятся, а если они есть, то их следует уволить", — заключил аналитик.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова
, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.