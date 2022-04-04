Рейтинг@Mail.ru
Захарова: Запад не понимает, что их санкции затронут и другие континенты - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781585898.html
Захарова: Запад не понимает, что их санкции затронут и другие континенты
Захарова: Запад не понимает, что их санкции затронут и другие континенты - РИА Новости, 04.04.2022
Захарова: Запад не понимает, что их санкции затронут и другие континенты
На Западе не понимают, что антироссийские санкции негативно скажутся и на экономике других стран, которые осознают их деструктивность и нелегитимность, заявила... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T00:17
2022-04-04T00:17
в мире
сша
санкции в отношении россии
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_0:308:2982:1985_1920x0_80_0_0_17a492efa43e66ec8c96821dfa57f37b.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. На Западе не понимают, что антироссийские санкции негативно скажутся и на экономике других стран, которые осознают их деструктивность и нелегитимность, заявила в эфире "Россия 1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По её словам, эти рестрикции финансового характера, ограничения для развития национальных экономик повлекут последствия для различных континентов, которые не просчитаны Западом."(Там) просто непонимание даже, как и где это всё дальше аукнется и где это всё откликнется", — подчеркнула Захарова.Она добавила, что США уже ощутили на себе "бумеранг" от действия собственных санкций.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_190b4b4a0f13764a62f8aec1ec4c9fd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, санкции в отношении россии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, мария захарова
00:17 04.04.2022
 
Захарова: Запад не понимает, что их санкции затронут и другие континенты

Представитель МИД Захарова: Запад не понимает, что их санкции затронут и другие континенты

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. На Западе не понимают, что антироссийские санкции негативно скажутся и на экономике других стран, которые осознают их деструктивность и нелегитимность, заявила в эфире "Россия 1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Аналитические по-настоящему переговоры состоялись и в Дели. Разговор (Лаврова и Моди) был откровенным... Не политизированным,... а исходя из процессов, которые сейчас проходят в мире и которые имеют глобальное значение для всех сфер жизни. К сожалению, многие деструктивные процессы сейчас запущены, запущены они были Западом в сфере экономики. Это, конечно, санкции, их неприятие странами, которые понимают их нелегитимность и все их последствия для всего мира", — сказала она.

По её словам, эти рестрикции финансового характера, ограничения для развития национальных экономик повлекут последствия для различных континентов, которые не просчитаны Западом.
"(Там) просто непонимание даже, как и где это всё дальше аукнется и где это всё откликнется", — подчеркнула Захарова.
Она добавила, что США уже ощутили на себе "бумеранг" от действия собственных санкций.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад — Украине: доктор сказал "в морг" — значит, в морг
 
В миреСШАСанкции в отношении РоссииРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала