https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781585898.html

Захарова: Запад не понимает, что их санкции затронут и другие континенты

Захарова: Запад не понимает, что их санкции затронут и другие континенты - РИА Новости, 04.04.2022

Захарова: Запад не понимает, что их санкции затронут и другие континенты

На Западе не понимают, что антироссийские санкции негативно скажутся и на экономике других стран, которые осознают их деструктивность и нелегитимность, заявила... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T00:17

2022-04-04T00:17

2022-04-04T00:17

в мире

сша

санкции в отношении россии

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

мария захарова

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. На Западе не понимают, что антироссийские санкции негативно скажутся и на экономике других стран, которые осознают их деструктивность и нелегитимность, заявила в эфире "Россия 1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По её словам, эти рестрикции финансового характера, ограничения для развития национальных экономик повлекут последствия для различных континентов, которые не просчитаны Западом."(Там) просто непонимание даже, как и где это всё дальше аукнется и где это всё откликнется", — подчеркнула Захарова.Она добавила, что США уже ощутили на себе "бумеранг" от действия собственных санкций.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, санкции в отношении россии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, мария захарова