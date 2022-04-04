Захарова: Запад не понимает, что их санкции затронут и другие континенты
Представитель МИД Захарова: Запад не понимает, что их санкции затронут и другие континенты
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. На Западе не понимают, что антироссийские санкции негативно скажутся и на экономике других стран, которые осознают их деструктивность и нелегитимность, заявила в эфире "Россия 1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Аналитические по-настоящему переговоры состоялись и в Дели. Разговор (Лаврова и Моди) был откровенным... Не политизированным,... а исходя из процессов, которые сейчас проходят в мире и которые имеют глобальное значение для всех сфер жизни. К сожалению, многие деструктивные процессы сейчас запущены, запущены они были Западом в сфере экономики. Это, конечно, санкции, их неприятие странами, которые понимают их нелегитимность и все их последствия для всего мира", — сказала она.
По её словам, эти рестрикции финансового характера, ограничения для развития национальных экономик повлекут последствия для различных континентов, которые не просчитаны Западом.
"(Там) просто непонимание даже, как и где это всё дальше аукнется и где это всё откликнется", — подчеркнула Захарова.
Она добавила, что США уже ощутили на себе "бумеранг" от действия собственных санкций.