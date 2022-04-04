https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781405424.html
Эксперт объяснил причину отмены санкций против российских удобрений
Эксперт объяснил причину отмены санкций против российских удобрений - РИА Новости, 04.04.2022
Эксперт объяснил причину отмены санкций против российских удобрений
Решение американских властей отменить санкции против удобрений из России — понятная и вынужденная мера, рассказывает агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T02:15
2022-04-04T02:15
2022-04-04T11:00
экономика
россия
европа
санкции в отношении россии
олег сыроваткин
открытие инвестиции
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Решение американских властей отменить санкции против удобрений из России — понятная и вынужденная мера, рассказывает агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.Эксперт объяснил, что сохранение санкций привело бы к еще большему росту цен на сельхозпродукцию, которые и без этого растут, разгоняя продовольственную инфляцию, являющуюся глобальной проблемой.Учитывая ускорение инфляции и в странах Европы, разумным выглядело бы снижение пошлин на российские удобрения со стороны европейцев, отмечает Сыроваткин."Однако стоит помнить и о том, что ЕС занимает более жесткую санкционную позицию в отношении Российской Федерации, поэтому совсем необязательно, что европейцы сделают какие-то шаги, аналогичные американским", — заключил он.
https://ria.ru/20220401/golod-1781195033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, санкции в отношении россии, олег сыроваткин, открытие инвестиции
02:15 04.04.2022 (обновлено: 11:00 04.04.2022)
Эксперт объяснил причину отмены санкций против российских удобрений
Аналитик Сыроваткин: санкции против российских удобрений отменили из-за риска роста цен