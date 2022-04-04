https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781405424.html

Эксперт объяснил причину отмены санкций против российских удобрений

Эксперт объяснил причину отмены санкций против российских удобрений - РИА Новости, 04.04.2022

Эксперт объяснил причину отмены санкций против российских удобрений

Решение американских властей отменить санкции против удобрений из России — понятная и вынужденная мера, рассказывает агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T02:15

2022-04-04T02:15

2022-04-04T11:00

экономика

россия

европа

санкции в отношении россии

олег сыроваткин

открытие инвестиции

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Решение американских властей отменить санкции против удобрений из России — понятная и вынужденная мера, рассказывает агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.Эксперт объяснил, что сохранение санкций привело бы к еще большему росту цен на сельхозпродукцию, которые и без этого растут, разгоняя продовольственную инфляцию, являющуюся глобальной проблемой.Учитывая ускорение инфляции и в странах Европы, разумным выглядело бы снижение пошлин на российские удобрения со стороны европейцев, отмечает Сыроваткин."Однако стоит помнить и о том, что ЕС занимает более жесткую санкционную позицию в отношении Российской Федерации, поэтому совсем необязательно, что европейцы сделают какие-то шаги, аналогичные американским", — заключил он.

https://ria.ru/20220401/golod-1781195033.html

россия

европа

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, россия, европа, санкции в отношении россии, олег сыроваткин, открытие инвестиции