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Эксперт объяснил причину отмены санкций против российских удобрений - РИА Новости, 04.04.2022
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Эксперт объяснил причину отмены санкций против российских удобрений
Эксперт объяснил причину отмены санкций против российских удобрений - РИА Новости, 04.04.2022
Эксперт объяснил причину отмены санкций против российских удобрений
Решение американских властей отменить санкции против удобрений из России — понятная и вынужденная мера, рассказывает агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T02:15
2022-04-04T11:00
экономика
россия
европа
санкции в отношении россии
олег сыроваткин
открытие инвестиции
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Решение американских властей отменить санкции против удобрений из России — понятная и вынужденная мера, рассказывает агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.Эксперт объяснил, что сохранение санкций привело бы к еще большему росту цен на сельхозпродукцию, которые и без этого растут, разгоняя продовольственную инфляцию, являющуюся глобальной проблемой.Учитывая ускорение инфляции и в странах Европы, разумным выглядело бы снижение пошлин на российские удобрения со стороны европейцев, отмечает Сыроваткин."Однако стоит помнить и о том, что ЕС занимает более жесткую санкционную позицию в отношении Российской Федерации, поэтому совсем необязательно, что европейцы сделают какие-то шаги, аналогичные американским", — заключил он.
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экономика, россия, европа, санкции в отношении россии, олег сыроваткин, открытие инвестиции
02:15 04.04.2022 (обновлено: 11:00 04.04.2022)
 
Эксперт объяснил причину отмены санкций против российских удобрений

Аналитик Сыроваткин: санкции против российских удобрений отменили из-за риска роста цен

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВнесение удобрений во время полевых работ
Внесение удобрений во время полевых работ - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Внесение удобрений во время полевых работ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Решение американских властей отменить санкции против удобрений из России — понятная и вынужденная мера, рассказывает агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.
Эксперт объяснил, что сохранение санкций привело бы к еще большему росту цен на сельхозпродукцию, которые и без этого растут, разгоняя продовольственную инфляцию, являющуюся глобальной проблемой.
Учитывая ускорение инфляции и в странах Европы, разумным выглядело бы снижение пошлин на российские удобрения со стороны европейцев, отмечает Сыроваткин.
"Однако стоит помнить и о том, что ЕС занимает более жесткую санкционную позицию в отношении Российской Федерации, поэтому совсем необязательно, что европейцы сделают какие-то шаги, аналогичные американским", — заключил он.
Пустые полки - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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Эксперт рассказал о проблеме, грозящей миру из-за санкций против России
 
ЭкономикаРоссияЕвропаСанкции в отношении РоссииОлег СыроваткинОткрытие Инвестиции
 
 
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