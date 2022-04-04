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В Госдуму внесли проект заявления о признании геноцида русских на Украине - РИА Новости, 04.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/russkie-1781755068.html
В Госдуму внесли проект заявления о признании геноцида русских на Украине
В Госдуму внесли проект заявления о признании геноцида русских на Украине - РИА Новости, 04.04.2022
В Госдуму внесли проект заявления о признании геноцида русских на Украине
Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине. Документ доступен в электронной базе нижней палаты. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T18:04
2022-04-04T18:43
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
госдума рф
в мире
россия
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине. Документ доступен в электронной базе нижней палаты."Депутаты Государственной думы утверждают, что Украина на протяжении восьми лет совершает преступление геноцида в отношении русского населения, проживающего на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", — отмечается в тексте.Добавляется, что действия властей Украины являются "грубейшим нарушением международного права".В документе отмечается, что они прекратили выплату пенсий и соцпособий в ДНР и ЛНР, "установили их экономическую блокаду" и в течение восьми лет республики были целями беспрерывных обстрелов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, госдума рф, в мире, россия, лдпр
18:04 04.04.2022 (обновлено: 18:43 04.04.2022)
 
В Госдуму внесли проект заявления о признании геноцида русских на Украине

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине. Документ доступен в электронной базе нижней палаты.
"Депутаты Государственной думы утверждают, что Украина на протяжении восьми лет совершает преступление геноцида в отношении русского населения, проживающего на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", — отмечается в тексте.
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Добавляется, что действия властей Украины являются "грубейшим нарушением международного права".
В документе отмечается, что они прекратили выплату пенсий и соцпособий в ДНР и ЛНР, "установили их экономическую блокаду" и в течение восьми лет республики были целями беспрерывных обстрелов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаГосдума РФВ миреРоссияЛДПР
 
 
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