Разработчик игры World of Tanks заявил об уходе из России и Белоруссии

Разработчик игры World of Tanks заявил об уходе из России и Белоруссии

2022-04-04T14:47

2022-04-04T14:47

2022-04-04T16:45

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Компания Wargaming, разработавшая ряд популярных компьютерных игр, в том числе World of Tanks и World of Warships, объявила об уходе из России и Белоруссии.Согласно заявлению, компания с 31 марта передала свой игровой бизнес в России и Белоруссии под управление российской компании Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming. "Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения", - сообщается в заявлении.Компания отмечает, что начала процесс закрытия своей студии в Минске. "В течение переходного периода live products останутся доступными в России и Белоруссии и будут управляться новым владельцем. Wargaming также начала процесс закрытия своей студии в Минске. Мы предоставим максимально возможное выходное пособие и поддержку нашим сотрудникам, которых затронут эти изменения", - говорится в пресс-релизе. Компания заявила, что уверена в будущем своего бизнеса и намерена поставлять "качественные игры" игрокам.Компания была основана выпускниками Белорусского госуниверситета. Она разработчик многих популярных игр, таких как игры военной серии World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. Штаб-квартира компании находится в Никосии на Кипре. По информации компании, на нее работают более 5,5 тысячи сотрудников, офисы расположены более чем в 20 городах разных стран мира.

Кирилл Волков

Кирилл Волков

