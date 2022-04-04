14:47 04.04.2022 (обновлено: 16:45 04.04.2022)
Разработчик игры World of Tanks заявил об уходе из России и Белоруссии
Компания Wargaming, автор World of Tanks и World of Warships, уйдет из России и Белоруссии
Логотип Wargaming Labs
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Компания Wargaming, разработавшая ряд популярных компьютерных игр, в том числе World of Tanks и World of Warships, объявила об уходе из России и Белоруссии.
"За последние недели Wargaming провела стратегический обзор бизнес-операций по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны", - говорится заявлении на сайте компании.
Согласно заявлению, компания с 31 марта передала свой игровой бизнес в России и Белоруссии под управление российской компании Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming. "Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения", - сообщается в заявлении.
Компания отмечает, что начала процесс закрытия своей студии в Минске. "В течение переходного периода live products останутся доступными в России и Белоруссии и будут управляться новым владельцем. Wargaming также начала процесс закрытия своей студии в Минске. Мы предоставим максимально возможное выходное пособие и поддержку нашим сотрудникам, которых затронут эти изменения", - говорится в пресс-релизе. Компания заявила, что уверена в будущем своего бизнеса и намерена поставлять "качественные игры" игрокам.
Компания была основана выпускниками Белорусского госуниверситета. Она разработчик многих популярных игр, таких как игры военной серии World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. Штаб-квартира компании находится в Никосии на Кипре. По информации компании, на нее работают более 5,5 тысячи сотрудников, офисы расположены более чем в 20 городах разных стран мира.