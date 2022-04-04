Рейтинг@Mail.ru
Разработчик игры World of Tanks заявил об уходе из России и Белоруссии - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220404/rossiya-1781694830.html
Разработчик игры World of Tanks заявил об уходе из России и Белоруссии
Разработчик игры World of Tanks заявил об уходе из России и Белоруссии - РИА Новости, 04.04.2022
Разработчик игры World of Tanks заявил об уходе из России и Белоруссии
Компания Wargaming, разработавшая ряд популярных компьютерных игр, в том числе World of Tanks и World of Warships, объявила об уходе из России и Белоруссии. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:47
2022-04-04T16:45
санкции в отношении россии
технологии
белоруссия
россия
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156324/70/1563247034_0:0:2858:1609_1920x0_80_0_0_ac55a390bcda67ae110bb8b1187c52b8.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Компания Wargaming, разработавшая ряд популярных компьютерных игр, в том числе World of Tanks и World of Warships, объявила об уходе из России и Белоруссии.Согласно заявлению, компания с 31 марта передала свой игровой бизнес в России и Белоруссии под управление российской компании Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming. "Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения", - сообщается в заявлении.Компания отмечает, что начала процесс закрытия своей студии в Минске. "В течение переходного периода live products останутся доступными в России и Белоруссии и будут управляться новым владельцем. Wargaming также начала процесс закрытия своей студии в Минске. Мы предоставим максимально возможное выходное пособие и поддержку нашим сотрудникам, которых затронут эти изменения", - говорится в пресс-релизе. Компания заявила, что уверена в будущем своего бизнеса и намерена поставлять "качественные игры" игрокам.Компания была основана выпускниками Белорусского госуниверситета. Она разработчик многих популярных игр, таких как игры военной серии World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. Штаб-квартира компании находится в Никосии на Кипре. По информации компании, на нее работают более 5,5 тысячи сотрудников, офисы расположены более чем в 20 городах разных стран мира.
https://ria.ru/20220324/roskomnadzor-1779923565.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156324/70/1563247034_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_fc9ddf8271d9baebadee7c7f0f25e138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, технологии, белоруссия, россия, новости культуры
14:47 04.04.2022 (обновлено: 16:45 04.04.2022)
 
Разработчик игры World of Tanks заявил об уходе из России и Белоруссии

Компания Wargaming, автор World of Tanks и World of Warships, уйдет из России и Белоруссии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип Wargaming Labs
Логотип Wargaming Labs - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип Wargaming Labs
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Компания Wargaming, разработавшая ряд популярных компьютерных игр, в том числе World of Tanks и World of Warships, объявила об уходе из России и Белоруссии.
"За последние недели Wargaming провела стратегический обзор бизнес-операций по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны", - говорится заявлении на сайте компании.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 18:47
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту разработчика игр S.T.A.L.K.E.R.
Согласно заявлению, компания с 31 марта передала свой игровой бизнес в России и Белоруссии под управление российской компании Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming. "Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения", - сообщается в заявлении.
Компания отмечает, что начала процесс закрытия своей студии в Минске. "В течение переходного периода live products останутся доступными в России и Белоруссии и будут управляться новым владельцем. Wargaming также начала процесс закрытия своей студии в Минске. Мы предоставим максимально возможное выходное пособие и поддержку нашим сотрудникам, которых затронут эти изменения", - говорится в пресс-релизе. Компания заявила, что уверена в будущем своего бизнеса и намерена поставлять "качественные игры" игрокам.
Компания была основана выпускниками Белорусского госуниверситета. Она разработчик многих популярных игр, таких как игры военной серии World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. Штаб-квартира компании находится в Никосии на Кипре. По информации компании, на нее работают более 5,5 тысячи сотрудников, офисы расположены более чем в 20 городах разных стран мира.
 
КультураСанкции в отношении РоссииТехнологииБелоруссияРоссияНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала