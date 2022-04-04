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Строительство четырех путепроводов возле станций МЦД стартует в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2022
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Новости Подмосковья
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Строительство четырех путепроводов возле станций МЦД стартует в Подмосковье
Строительство четырех путепроводов возле станций МЦД стартует в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2022
Строительство четырех путепроводов возле станций МЦД стартует в Подмосковье
Строительство четырех путепроводов возле станций Московских центральных диаметров (МЦД) стартует в Московской области, объявил на заседании правительства... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:41
2022-04-04T12:41
новости подмосковья
красногорск
московская область (подмосковье)
общество
московские центральные диаметры (мцд)
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КРАСНОГОРСК, 4 апр – РИА Новости. Строительство четырех путепроводов возле станций Московских центральных диаметров (МЦД) стартует в Московской области, объявил на заседании правительства региона в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."У нас сегодня стартует строительство четырех путепроводов возле станций МЦД. Это "Опалиха" и "Аникеевка" в Красногорске, "Апрелевка" в Наро-Фоминске и "Быково" в Раменском. Темпы строительства должны быть очень заметны", - сказал Воробьев.МЦД - проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.
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красногорск, московская область (подмосковье), общество, московские центральные диаметры (мцд)
12:41 04.04.2022
 

Строительство четырех путепроводов возле станций МЦД стартует в Подмосковье

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтанция Опалиха после реконструкции в рамках проекта второго Московского центрального диаметра "Курско-Рижский"
Станция Опалиха после реконструкции в рамках проекта второго Московского центрального диаметра Курско-Рижский - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КРАСНОГОРСК, 4 апр – РИА Новости. Строительство четырех путепроводов возле станций Московских центральных диаметров (МЦД) стартует в Московской области, объявил на заседании правительства региона в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"У нас сегодня стартует строительство четырех путепроводов возле станций МЦД. Это "Опалиха" и "Аникеевка" в Красногорске, "Апрелевка" в Наро-Фоминске и "Быково" в Раменском. Темпы строительства должны быть очень заметны", - сказал Воробьев.
МЦД - проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.
Пассажиры на перроне на станции Подольск в Московской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 12:52Новости Подмосковья
Воробьев: две линии на МЦД откроются к 2023 году
 
Новости ПодмосковьяКрасногорскМосковская область (Подмосковье)ОбществоМосковские центральные диаметры (МЦД)
 
 
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