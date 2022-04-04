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Строительство четырех путепроводов возле станций МЦД стартует в Подмосковье

Строительство четырех путепроводов возле станций МЦД стартует в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2022

Строительство четырех путепроводов возле станций МЦД стартует в Подмосковье

Строительство четырех путепроводов возле станций Московских центральных диаметров (МЦД) стартует в Московской области, объявил на заседании правительства... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:41

2022-04-04T12:41

2022-04-04T12:41

новости подмосковья

красногорск

московская область (подмосковье)

общество

московские центральные диаметры (мцд)

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КРАСНОГОРСК, 4 апр – РИА Новости. Строительство четырех путепроводов возле станций Московских центральных диаметров (МЦД) стартует в Московской области, объявил на заседании правительства региона в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."У нас сегодня стартует строительство четырех путепроводов возле станций МЦД. Это "Опалиха" и "Аникеевка" в Красногорске, "Апрелевка" в Наро-Фоминске и "Быково" в Раменском. Темпы строительства должны быть очень заметны", - сказал Воробьев.МЦД - проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.

https://ria.ru/20211214/mtsd-1763642146.html

красногорск

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

красногорск, московская область (подмосковье), общество, московские центральные диаметры (мцд)