09:21 04.04.2022 (обновлено: 09:49 04.04.2022)
Киев может повторить провокацию по примеру Бучи, считает Басурин
Басурин: Киев может повторить провокацию по примеру Бучи в других поселках
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Киев может повторить провокацию по примеру Бучи и в других поселках "для картинки", заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Ту провокацию, которые они сделали в Буче, они могут сделать в принципе и в своих поселках... И потом заявить, что в результате стрельбы... они привели к массовой гибели гражданского населения. Это нужно ожидать и сильно на это не обращать внимание... Им же для чего нужна эта провокация - инфоповод, картинка", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.