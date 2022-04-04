https://ria.ru/20220404/provokatsiya-1781612350.html

Киев может повторить провокацию по примеру Бучи, считает Басурин

Киев может повторить провокацию по примеру Бучи, считает Басурин - РИА Новости, 04.04.2022

Киев может повторить провокацию по примеру Бучи, считает Басурин

Киев может повторить провокацию по примеру Бучи и в других поселках "для картинки", заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T09:21

2022-04-04T09:21

2022-04-04T09:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

эдуард басурин

днр

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Киев может повторить провокацию по примеру Бучи и в других поселках "для картинки", заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Ту провокацию, которые они сделали в Буче, они могут сделать в принципе и в своих поселках... И потом заявить, что в результате стрельбы... они привели к массовой гибели гражданского населения. Это нужно ожидать и сильно на это не обращать внимание... Им же для чего нужна эта провокация - инфоповод, картинка", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20220403/sk-1781576881.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, эдуард басурин, днр