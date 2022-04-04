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Киев может повторить провокацию по примеру Бучи, считает Басурин - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/provokatsiya-1781612350.html
Киев может повторить провокацию по примеру Бучи, считает Басурин
Киев может повторить провокацию по примеру Бучи, считает Басурин - РИА Новости, 04.04.2022
Киев может повторить провокацию по примеру Бучи, считает Басурин
Киев может повторить провокацию по примеру Бучи и в других поселках "для картинки", заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T09:21
2022-04-04T09:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
эдуард басурин
днр
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Киев может повторить провокацию по примеру Бучи и в других поселках "для картинки", заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Ту провокацию, которые они сделали в Буче, они могут сделать в принципе и в своих поселках... И потом заявить, что в результате стрельбы... они привели к массовой гибели гражданского населения. Это нужно ожидать и сильно на это не обращать внимание... Им же для чего нужна эта провокация - инфоповод, картинка", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
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в мире, украина, эдуард басурин, днр
09:21 04.04.2022 (обновлено: 09:49 04.04.2022)
 
Киев может повторить провокацию по примеру Бучи, считает Басурин

Басурин: Киев может повторить провокацию по примеру Бучи в других поселках

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Киев может повторить провокацию по примеру Бучи и в других поселках "для картинки", заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Ту провокацию, которые они сделали в Буче, они могут сделать в принципе и в своих поселках... И потом заявить, что в результате стрельбы... они привели к массовой гибели гражданского населения. Это нужно ожидать и сильно на это не обращать внимание... Им же для чего нужна эта провокация - инфоповод, картинка", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
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