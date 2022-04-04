https://ria.ru/20220404/provokatsii-1781764327.html

Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за провокации в Буче

Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за провокации в Буче - РИА Новости, 04.04.2022

Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за провокации в Буче

Россия запросила проведение в понедельник в 15.00 (22.00 мск) экстренного заседания СБ ООН в связи с провокацией украинских радикалов в Буче, сообщили... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T19:03

2022-04-04T19:03

2022-04-04T19:06

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ООН, 4 апр - РИА Новости. Россия запросила проведение в понедельник в 15.00 (22.00 мск) экстренного заседания СБ ООН в связи с провокацией украинских радикалов в Буче, сообщили журналистам в постпредстве РФ при организации."Россия запросила экстренное заседание СБ ООН в связи с провокациями украинских радикалов в городе Буча. Сегодня на 15.00", - говорится в сообщении.Ранее Россия уже запрашивала заседание по этой теме на понедельник, но, по словам российской стороны, председательствующий в СБ ООН Лондон не дал согласия на проведение заседания.

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781756832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, в мире, украина, лондон, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр