https://ria.ru/20220404/provokatsii-1781764327.html
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за провокации в Буче
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за провокации в Буче - РИА Новости, 04.04.2022
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за провокации в Буче
Россия запросила проведение в понедельник в 15.00 (22.00 мск) экстренного заседания СБ ООН в связи с провокацией украинских радикалов в Буче, сообщили... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T19:03
2022-04-04T19:03
2022-04-04T19:06
россия
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украина
обострение ситуации в днр и лнр
лондон
совет безопасности оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 4 апр - РИА Новости. Россия запросила проведение в понедельник в 15.00 (22.00 мск) экстренного заседания СБ ООН в связи с провокацией украинских радикалов в Буче, сообщили журналистам в постпредстве РФ при организации."Россия запросила экстренное заседание СБ ООН в связи с провокациями украинских радикалов в городе Буча. Сегодня на 15.00", - говорится в сообщении.Ранее Россия уже запрашивала заседание по этой теме на понедельник, но, по словам российской стороны, председательствующий в СБ ООН Лондон не дал согласия на проведение заседания.
https://ria.ru/20220404/ukraina-1781756832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина, лондон, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр
19:03 04.04.2022 (обновлено: 19:06 04.04.2022)
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за провокации в Буче
Постпредство России: Москва запросила заседание СБ ООН из-за провокации радикалов в Буче