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Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за провокации в Буче - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/provokatsii-1781764327.html
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за провокации в Буче
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за провокации в Буче - РИА Новости, 04.04.2022
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за провокации в Буче
Россия запросила проведение в понедельник в 15.00 (22.00 мск) экстренного заседания СБ ООН в связи с провокацией украинских радикалов в Буче, сообщили... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T19:03
2022-04-04T19:06
россия
в мире
украина
обострение ситуации в днр и лнр
лондон
совет безопасности оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 4 апр - РИА Новости. Россия запросила проведение в понедельник в 15.00 (22.00 мск) экстренного заседания СБ ООН в связи с провокацией украинских радикалов в Буче, сообщили журналистам в постпредстве РФ при организации."Россия запросила экстренное заседание СБ ООН в связи с провокациями украинских радикалов в городе Буча. Сегодня на 15.00", - говорится в сообщении.Ранее Россия уже запрашивала заседание по этой теме на понедельник, но, по словам российской стороны, председательствующий в СБ ООН Лондон не дал согласия на проведение заседания.
https://ria.ru/20220404/ukraina-1781756832.html
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россия, в мире, украина, лондон, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр
19:03 04.04.2022 (обновлено: 19:06 04.04.2022)
 
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за провокации в Буче

Постпредство России: Москва запросила заседание СБ ООН из-за провокации радикалов в Буче

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН
Читать ria.ru в
ООН, 4 апр - РИА Новости. Россия запросила проведение в понедельник в 15.00 (22.00 мск) экстренного заседания СБ ООН в связи с провокацией украинских радикалов в Буче, сообщили журналистам в постпредстве РФ при организации.
"Россия запросила экстренное заседание СБ ООН в связи с провокациями украинских радикалов в городе Буча. Сегодня на 15.00", - говорится в сообщении.
Ранее Россия уже запрашивала заседание по этой теме на понедельник, но, по словам российской стороны, председательствующий в СБ ООН Лондон не дал согласия на проведение заседания.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 18:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байден не согласился с Зеленским в оценке событий в Буче
 
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